全家福袋漲價！她拆開見「店員制服」傻眼　眾眼睛全亮：人品爆發

天氣預報／明全台有雨！下波冷空氣「跌破8度」　挑戰寒流時間曝

▲明日水氣增多，全台降雨機率攀升，週三一股接近寒流等級的冷空氣南下，北台灣可能有低於攝氏8度的低溫。（圖／記者葉政勳攝）
▲明日水氣增多，全台降雨機率攀升，週三一股接近寒流等級的冷空氣南下，北台灣可能有低於攝氏8度的低溫。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（8）日白天起，東北季風減弱，各地氣溫回升，北部、東半部有局部短暫雨，中央氣象署提醒，明（9）日「華南雲雨區」東移，全台降雨機率皆提高，中南部也要留意降雨，下波冷空氣將在週三（1月10日）抵達，氣象專家賈新興表示，預估週三深夜至週四（1月11日）清晨最冷，北台灣可能有低於攝氏8度的低溫強度已經接近寒流，民眾務必提前做好禦寒準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署表示，明日因華南雲雨區東移，除了北台灣有短暫雨之外，中部及東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨。賈新興說明，週三有受接近寒流影響的機率，桃園以北山區、基隆至北海岸、東北角至宜花東有零星短暫雨，預估最低溫出現在週三深夜至週四清晨，苗栗沿海空曠區有接近或低於攝氏8度的低溫， 預估台北有接近攝氏10度的低溫。

▲未來一週有華南雲雨區東移帶來降雨，也有大陸冷氣團影響降溫，週六選舉日各地天氣回穩、氣溫回升。（圖／中央氣象署提供）
▲明日華南雲雨區東移替全台帶來降雨，週三大陸冷氣團或寒流影響降溫明顯，週六選舉日各地天氣回穩、氣溫回升。（圖／中央氣象署提供）
氣象署提及，週五（1月12日）開始冷氣團減弱，不過清晨還是有「輻射冷卻」作用，北台灣空曠地區依舊要注意攝氏10度以下低溫，白天開始氣溫回升，花東、中南部高溫攝氏20至23度，北台灣攝氏20度左右。

至於選前之夜、投票日（1月13日），臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前看來各地天氣相當晴朗穩定，且涼爽舒適，不會太冷也不熱，相當適合出門投票；氣象署說明，週六當天，各地白天高溫都超過攝氏20度，只有東半部、北部山區要注意零星雨，其它地區多雲到晴至下週日（1月14日）。

一圖秒懂一週天氣！週三冷氣團「跌破10度」　選舉日降雨熱區出爐

冬天最冷時段才剛開始！這年「暖冬」3波寒流接力　台北剩下6.4度

本週「雨區擴大迎戰冷氣團」！有望下雪時間出爐　選舉日天氣回穩

冷氣團又來報到！吳德榮曝「這天」起襲擊台灣　最低溫探10度以下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選