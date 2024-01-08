天氣預報／明全台有雨！下波冷空氣「跌破8度」 挑戰寒流時間曝
今（8）日白天起，東北季風減弱，各地氣溫回升，北部、東半部有局部短暫雨，中央氣象署提醒，明（9）日「華南雲雨區」東移，全台降雨機率皆提高，中南部也要留意降雨，下波冷空氣將在週三（1月10日）抵達，氣象專家賈新興表示，預估週三深夜至週四（1月11日）清晨最冷，北台灣可能有低於攝氏8度的低溫，強度已經接近寒流，民眾務必提前做好禦寒準備。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，明日因華南雲雨區東移，除了北台灣有短暫雨之外，中部及東半部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨。賈新興說明，週三有受接近寒流影響的機率，桃園以北山區、基隆至北海岸、東北角至宜花東有零星短暫雨，預估最低溫出現在週三深夜至週四清晨，苗栗沿海空曠區有接近或低於攝氏8度的低溫， 預估台北有接近攝氏10度的低溫。
氣象署提及，週五（1月12日）開始冷氣團減弱，不過清晨還是有「輻射冷卻」作用，北台灣空曠地區依舊要注意攝氏10度以下低溫，白天開始氣溫回升，花東、中南部高溫攝氏20至23度，北台灣攝氏20度左右。
至於選前之夜、投票日（1月13日），臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前看來各地天氣相當晴朗穩定，且涼爽舒適，不會太冷也不熱，相當適合出門投票；氣象署說明，週六當天，各地白天高溫都超過攝氏20度，只有東半部、北部山區要注意零星雨，其它地區多雲到晴至下週日（1月14日）。