檢舉魔人糗了！冒用他人名義「狂舉發142次」 慘吞官司下場曝光
檢舉魔人冒名挨告！桃園一名林姓男子經常開車外出，並利用行車紀錄器蒐錄他人車輛交通違規，之後向主管機關檢舉，未料他因擔心自己個資外洩，竟冒名假借劉姓女子身分，於桃園市交通違規檢舉專區網站，大量舉發142件交通違規，劉女發現身分遭冒用，一狀告上法院。案經審理，林男被依37個偽造文書等罪，合併判處2年6月徒刑，得易科罰金。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，林男時常駕車外出，利用行車紀錄器蒐錄他人車輛交通違規，並向主管機關檢舉，豈料他因擔憂自己個資外洩，以不明方式取得劉女身分證字號後，在未經劉女同意之下，利用劉女的個資，於桃園市交通違規檢舉專區網站舉發交通違規。
劉女驚覺身分遭冒用，憤而對林男提告，而法院審理時，發現林男不僅冒用劉女身分，還冒用另名鄭姓男子名義檢舉，林男交替使用不同身分，若同天要檢舉2次以上，則會交錯使用。法官審理時認為，林男冒用他人身分之前，都可思考要不要再犯的機會，但卻持續冒用，且檢舉時，都是有意識的選擇要冒用誰的名義。
而林男雖與劉女達成和解，但對此劉女表示，剛開始以為僅被冒名1、2次，後來才知道是超過百次，因此主張和解無效。法官勘驗和解書後，也確認和解書上記載的時間、範圍，與林男犯案時間完全不同，因此認定2人並未達成和解。法院依37個偽造文書罪，分別判林男2至3月不等徒刑，合併判刑2年6月，可易科罰金。