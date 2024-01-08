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炎亞綸改名又搬家！賣豪宅移居新北拚復出　副業暴漲月收百萬

▲炎亞綸從性侵案脫身後，復出的動作越來越明顯，傳出賣掉台北市兩處豪宅，搬到新北市希望能換來好運氣。（圖／NOWnews資料照）
▲炎亞綸從性侵案脫身後，復出的動作越來越明顯，傳出賣掉台北市兩處豪宅，搬到新北市希望能換來好運氣。（圖／NOWnews資料照）

記者江芷稜／綜合報導

炎亞綸去年爆發性騷擾風波，遭到網紅耀樂控訴外流不雅片，演藝事業全面停工，讓粉絲相當惋惜，不過，目前官司進行中、雙方有意以和解方式落幕，他也努力拚復出，除了更改新名吳秉孺，積極拓展副業，更將台北市兩處豪宅賣掉，決定移居新北市居住，減少生活經濟負擔，換個心情重新出發。

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▲炎亞綸宣布個人品牌甜點店即將開幕。（圖／翻攝自hohosselect Instagram）
▲炎亞綸個人品牌甜點在網路上熱賣，每月營收百萬元。（圖／翻攝自hohosselect Instagram）
炎亞綸擅長投資理財，尤其是投資房產，他曾接受好友視網膜訪問時，透露命理師說他命中屬水，五行需要土輔助，要他多買房，「只剩買房的命」，結果炎亞綸卯起來瘋狂看房，一週去看4、5間，還找視網膜一起看房，因明星身分獲得不少好處，入手了不少房子。

▲炎亞綸（左）和視網膜因命理結緣成為好朋友。（圖／翻攝《膜飯食刻》YouTube影片）
▲炎亞綸（左）和視網膜因命理結緣成為好朋友，還會一起去看房。（圖／翻攝《膜飯食刻》YouTube影片）
根據《鏡週刊》報導，炎亞綸在台北市擁有兩戶房子，都在媒體上曝光過，一處位於捷運芝山站，在Metoo事件時遭到檢方搜索，另一處天母豪宅也因此事引來媒體聚集，多次被偷拍造成他的困擾。不過，當時管理員私下透露，炎亞綸已將房子賣掉了，該戶於2018年以7,980萬元購入，2021年再以8,600萬元售出，獲利約620萬元。而去年甫搬進內湖豪宅的他，傳出已經移居新北市。

▲炎亞綸現身記者會。（圖／記者吳雨婕攝）
▲炎亞綸和網紅耀樂的官司有望朝向和解落幕。（圖／記者吳雨婕攝）
▲炎亞綸因涉嫌性騷，慘丟主持棒。（圖 / 瑪林老師臉書）
▲炎亞綸出席品牌普渡活動，獲得網友加油打氣。（圖 / 瑪林老師臉書）
雖然演藝事業暫停，飲料品牌也暫時畫上休止符，炎亞綸仍積極尋求副業發展，自創品牌「火火選物」推出了餅乾新品相當熱銷，據傳，營業額一個月突破百萬元，訂貨需等待一段時間。在官司走向和解之際，粉絲都很盼望他能復出，炎亞綸日前大方現身品牌普渡活動和同志遊行，人氣不減，網友也都給予他鼓勵，希望他能重返螢光幕前，是在去年Metoo紛擾風波後，難得獲得高人氣推崇的藝人。

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