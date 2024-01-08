炎亞綸改名又搬家！賣豪宅移居新北拚復出　副業暴漲月收百萬

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根據《鏡週刊》報導，炎亞綸在台北市擁有兩戶房子，都在媒體上曝光過，一處位於捷運芝山站，在Metoo事件時遭到檢方搜索，另一處天母豪宅也因此事引來媒體聚集，多次被偷拍造成他的困擾。不過，當時管理員私下透露，炎亞綸已將房子賣掉了，該戶於2018年以7,980萬元購入，2021年再以8,600萬元售出，獲利約620萬元。而去年甫搬進內湖豪宅的他，傳出已經移居新北市。
雖然演藝事業暫停，飲料品牌也暫時畫上休止符，炎亞綸仍積極尋求副業發展，自創品牌「火火選物」推出了餅乾新品相當熱銷，據傳，營業額一個月突破百萬元，訂貨需等待一段時間。在官司走向和解之際，粉絲都很盼望他能復出，炎亞綸日前大方現身品牌普渡活動和同志遊行，人氣不減，網友也都給予他鼓勵，希望他能重返螢光幕前，是在去年Metoo紛擾風波後，難得獲得高人氣推崇的藝人。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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