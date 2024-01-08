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羅致政又遭「偽造」錄音檔　游淑慧酸：趙天麟最笨！說P圖就好了

▲ 網路流傳羅致政私下與蔡英文的錄音檔，羅致政說是非法變造。（圖／NOWnews資料照片）
▲ 網路流傳羅致政私下與蔡英文的錄音檔，羅致政說是非法變造。（圖／NOWnews資料照片）

記者何哲欣／台北報導

民進黨立委羅致政日前遭影射自拍性愛影片，近日網路又流傳一分41分鐘疑似偽造民進黨立委羅致政、總統蔡英文聲音的音檔一事，羅致政昨發出6點聲明，強調該音檔非法變造，也已請律師蒐集相關資訊追訴不法。國民黨台北市議員游淑慧說，不要把大家當笨蛋，羅致政的回應，怪來源不明，怪非法，怪變造，但是卻不敢說這段錄音「是假的」。

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游淑慧說，這段錄音的內容，很多人聽到後有許多「內行」的反饋，說是假的，完全背離經驗法則，推測錄音為真的可能性極高，例如疑似羅致政男聲相對大聲，疑似蔡總統女聲相對小，應是錄音器材擺放比較靠近男聲，符合自然錄音環境。再者，若是造假，通常都是短片段，模糊不清，因為片段越長，造假越容易露餡。而目前流出的這段錄音長達41分鐘，還有一大半是在解籤詩，談祭改，這樣造假，成本與風險，不符比例原則。

游淑慧說，她已將網路上流傳的音檔送交給檢調，希望不要跟不雅片鑑定一樣拖這麼久，可以很快還大家真相。但她也說，如果音檔「是真的」，那羅致政麻煩恐怕大了，跟總統談話，為何要錄音？總統知道被錄音嗎？錄總統的音卻又外流，是誰洩密？她更質問羅致政，「你是什麼身份，跟總統「咬耳朵」，從當時的行政院長賴清德，外交部長吳釗燮，數落到台灣民意基金會董事長游盈隆、口譯哥台北市議員趙怡翔，與民進黨彰化立委候選人吳音寧？」

游淑慧說，英系國會立委的水準就這樣？總統不得民心，想到解方是找師傅化解祭改？羅致政什麼都推給中共介選，「大家都在笑你，你知道嗎？坦白說，迷信、碎嘴、愛告狀的無聊對話音檔，連共產黨都沒有那個閒功夫偽造，偷錄與總統的談話，偽造與總統的對話，都是國安問題，趕快偵辦鑑定，聲音已經清楚的不能再清楚了，樣子也是清楚的不能再清楚了，最笨的是（民進黨立委）趙天麟，影片、聲音都可以否認了，小天只是照片，就說P圖不就好了。」

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