羅致政又遭「偽造」錄音檔　游淑慧酸：趙天麟最笨！說P圖就好了

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游淑慧說，她已將網路上流傳的音檔送交給檢調，希望不要跟不雅片鑑定一樣拖這麼久，可以很快還大家真相。但她也說，如果音檔「是真的」，那羅致政麻煩恐怕大了，跟總統談話，為何要錄音？總統知道被錄音嗎？錄總統的音卻又外流，是誰洩密？她更質問羅致政，「你是什麼身份，跟總統「咬耳朵」，從當時的行政院長賴清德，外交部長吳釗燮，數落到台灣民意基金會董事長游盈隆、口譯哥台北市議員趙怡翔，與民進黨彰化立委候選人吳音寧？」
游淑慧說，英系國會立委的水準就這樣？總統不得民心，想到解方是找師傅化解祭改？羅致政什麼都推給中共介選，「大家都在笑你，你知道嗎？坦白說，迷信、碎嘴、愛告狀的無聊對話音檔，連共產黨都沒有那個閒功夫偽造，偷錄與總統的談話，偽造與總統的對話，都是國安問題，趕快偵辦鑑定，聲音已經清楚的不能再清楚了，樣子也是清楚的不能再清楚了，最笨的是（民進黨立委）趙天麟，影片、聲音都可以否認了，小天只是照片，就說P圖不就好了。」
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