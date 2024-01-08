台灣府城隍廟的大算盤花燈

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今年既是「台南400」的年份，也是台灣燈會在台南舉行的特別年份，今年燈會日期是2月9日至3月10日，將前往共襄盛舉的台灣府城隍廟，特別設計一個「三進」的立體主燈區，以算盤珠燈做為主視覺，懸掛於廟內正殿三川門上的善惡大算盤分上下兩排，共有105顆算盤珠，所以整個燈區被這105顆算盤珠燈所包圍，金色背板滿佈府城隍廟內有名的警語，其中最顯目的當然是完成於丁卯年的「爾來了」名匾。
郭榮哲強調，建於明永曆23年（1669年）的府城隍廟是台灣城隍首廟，自古廟內就有很多文字淺顯易懂、意義深邃、卻發人深省的警語，所以此次主燈設計就結合這些傳誦數百年的警語，比如大算盤旁的勸世言：善惡權由人自作、是非莫定法難容; 還有正殿最引人注目的「居心正真，見我不拜何妨; 做事奸邪，盡汝燒香無益」對聯，取其「奸邪燒香隱隱微微無益」成為背板文字，頗有教化作用。
另外，高懸正殿上方的「爾來了」，提點做虧心事的人：見神必有報，教化作用位列4大名匾之首，一直就是最能代表府城隍廟的文墨之寶，所以此次燈會的主題就訂為「爾來」祈福燈會。
郭榮哲指出，由於此一建構式的祈福燈籠耗資近百萬元，因此廣邀民眾共襄盛舉，大算盤共有105顆珠，上層的兩列30顆，每珠認養費用1萬元;下層5列15行珠，共75顆珠，每珠5千元，贊助者都可獲得該廟復刻的大算盤。
郭榮哲表示，府城隍廟由威靈公主掌陰陽兩界，自古相傳人死後靈魂由城隍主審，祂以大算盤算出此人生前在陽間所有的功過善惡，經算盤「結算」後，判定此人可升天堂或下地獄，一方面也核算定來世需承受的福禍兇吉與果報，所以燈會的主視覺選擇此一掛於昭和12年（1937年）的大算盤，可能也是台灣燈會的第一次。