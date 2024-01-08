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台灣府城隍廟的大算盤花燈

▲台灣府城隍廟將以該廟最有名的善惡大算盤做為台灣燈會花燈主視覺。（圖／記者劉悅儷攝，2024,01,07）
▲台灣府城隍廟將以該廟最有名的善惡大算盤做為台灣燈會花燈主視覺。（圖／記者劉悅儷攝，2024,01,07）

記者劉悅儷/台南報導

2024台灣燈會在台南，台灣府城隍廟將以城隍爺用來撥算世人善惡的「大算盤」，並結合該廟位列府城4大名匾之一的「爾來了」做為主燈，由於主燈的造價近百萬元，邀請信徒一起贊捐算盤珠燈籠，主任委員郭榮哲表示，凡贊捐者都可獲得該廟精美復古算盤一副。

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今年既是「台南400」的年份，也是台灣燈會在台南舉行的特別年份，今年燈會日期是2月9日至3月10日，將前往共襄盛舉的台灣府城隍廟，特別設計一個「三進」的立體主燈區，以算盤珠燈做為主視覺，懸掛於廟內正殿三川門上的善惡大算盤分上下兩排，共有105顆算盤珠，所以整個燈區被這105顆算盤珠燈所包圍，金色背板滿佈府城隍廟內有名的警語，其中最顯目的當然是完成於丁卯年的「爾來了」名匾。


郭榮哲強調，建於明永曆23年（1669年）的府城隍廟是台灣城隍首廟，自古廟內就有很多文字淺顯易懂、意義深邃、卻發人深省的警語，所以此次主燈設計就結合這些傳誦數百年的警語，比如大算盤旁的勸世言：善惡權由人自作、是非莫定法難容; 還有正殿最引人注目的「居心正真，見我不拜何妨; 做事奸邪，盡汝燒香無益」對聯，取其「奸邪燒香隱隱微微無益」成為背板文字，頗有教化作用。


另外，高懸正殿上方的「爾來了」，提點做虧心事的人：見神必有報，教化作用位列4大名匾之首，一直就是最能代表府城隍廟的文墨之寶，所以此次燈會的主題就訂為「爾來」祈福燈會。

▲昭和12年由信眾陳江山所獻的善惡大算盤，一直懸掛於該廟入口三川門之上。（圖／記者劉悅儷攝，2024,01,07）
▲昭和12年由信眾陳江山所獻的善惡大算盤，一直懸掛於該廟入口三川門之上。（圖／記者劉悅儷攝，2024,01,07）
郭榮哲指出，由於此一建構式的祈福燈籠耗資近百萬元，因此廣邀民眾共襄盛舉，大算盤共有105顆珠，上層的兩列30顆，每珠認養費用1萬元;下層5列15行珠，共75顆珠，每珠5千元，贊助者都可獲得該廟復刻的大算盤。


郭榮哲表示，府城隍廟由威靈公主掌陰陽兩界，自古相傳人死後靈魂由城隍主審，祂以大算盤算出此人生前在陽間所有的功過善惡，經算盤「結算」後，判定此人可升天堂或下地獄，一方面也核算定來世需承受的福禍兇吉與果報，所以燈會的主視覺選擇此一掛於昭和12年（1937年）的大算盤，可能也是台灣燈會的第一次。

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