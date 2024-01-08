「民眾黨無法避免被滲透！」　賴清德：趙少康一時訴求不值得支持

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針對馬治薇疑收受中國大陸政治獻金一事，賴清德受訪時指出，這可看出，中國對台灣滲透非常普遍，不僅國民黨，民眾黨也無法倖免，在這種狀況下，可以保護台灣的是神聖選票，呼籲民眾用民主力量，不要讓中國得逞，倘若得逞，民主必然蕩然無存，未來不是選總統，等於是選特首，呼籲大家一定出來投票，投給賴清德、蕭美琴。
對於趙少康向國台辦喊話一事，賴清德質疑，趙少康這段話耐人尋味，為何對於中國文攻武嚇，他從來不批判中國？而是批評台灣政府挑釁中國，但為何在選前一週提出此說法？為什麼只限投票之前？顯然是為了選舉，一時性的訴求，不值得支持。
另外，媒體詢問，傳出醫界鬆動，改投國民黨，是否會擔心？賴清德回應，他常常在想，若他當選要對台灣做什麼有別於歷任總統的貢獻？因此他提出「健康台灣」理念，要讓國人健康，世界擁抱台灣，其中也包括改善醫療工作環境等項目。
賴清德強調，他來自醫界，對醫界面臨的困難最了解，也是最有誠意解決各項問題的人，呼籲大家能支持他，不要相信為了選舉亂開支票的人。
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