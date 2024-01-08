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重修108無恥課綱！學界下午號召開車繞行教育部、秀「禮義廉恥」

▲學界今（8）日下午號召民眾在車上貼「禮義廉恥」，並開車繞行教育部，呼籲重修108課綱。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.02）
▲學界今（8）日下午號召民眾在車上貼「禮義廉恥」，並開車繞行教育部，呼籲重修108課綱。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.02）

記者李琦瑋／台北報導

北一女教師區桂芝日前批評，教育部108課綱大量刪減文言文篇幅，刪除顧炎武的「廉恥」，是「無恥課綱」，呼籲政府全面修改課綱。今（8）日適逢1月8日，歷史教育新三自運動協會號召民眾，在下午1點08分，於車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖卡、氣球等，開車繞行教育部、按喇叭，訴求重修108課綱。

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歷史教育新三自運動協會稱該會是由一群熱愛中華文化、關心下一代歷史教育的專家學者所組成，區桂芝也是成員之一。

歷史教育新三自運動協會指出，自1994年教育改革思潮成為台灣教育主流之後，一切價值觀向西方看齊，卻不考慮東西文化差異，經過20多年來的實驗，各級學校、老師、學生沉入愈來愈黑暗的教育深淵。

歷史教育新三自運動協會提到，因為社會大眾都感受到黑暗步步逼近，於是，忽然之間，北一女中區老師憂心教學現場實況的訴求，立刻如野火燎原般被大力轉傳，形成一股沛然莫之能禦的社會力量。

歷史教育新三自運動協會表示，該會發起「書寫揚聲響應修改108課綱運動」，呼籲大眾在1月8日下午1點08分，發揮創意於車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣，或氣球等，開車繞過中山南路教育部，並以順時針方向環繞教育部、按喇叭，讓教育部聽聽外面的訴求；並表明該活動未申請路權，主要以快閃方式呈現，屆時會在教育部門口發布新聞稿，訴求如何重修108課綱。

歷史教育新三自運動協會表示，在室內辦公的民眾，也可以製造聲響（如讓電話響鈴30秒），或在家書寫張掛「禮義廉恥」響應。區桂芝就說，今天不一定有時間到場聲援，但已經在家中玄關及鋼琴上貼上禮義廉恥的字樣，盼透過行動調整國文課文言文、白話文的比例，讓禮義廉恥與教學文本有所連結。

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