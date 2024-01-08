監守自盜200萬！22歲保全現金買BMW逃逸 南投地院判賠金額曝
南投一名22歲賴姓保全，去年2月18日中午趁著同事吃飯時，偷偷摸走運鈔車內200萬元現金，隨後以72萬現金購買一輛2手BMW逃逸，所幸警方在7小時內火速逮人，事後保全公司向賴男求償102萬餘元，案經審理，南投地院近日判決賴男如數賠償。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年2月18日賴姓保全和吳姓同事一起運鈔到南投草屯，接近中午時分，兩人將鈔車停在草屯青雲街旁，由吳男先下車用餐，賴男則在車上戒備，不料隔沒多久，賴男突然跑進餐廳，向同事表示家人有事找他，需要離開一下。
吳男接過車輛及金庫鑰匙後不疑有他，任其離開現場，但回到車上打電話給對方卻無人接聽，清點後才發現短少200萬元，警方接獲報案，立刻組成專案小組，深入調查發現，賴男取得贓款後，隨即搭計程車到台中某中古車行，並用72萬現金購買一輛BMW中古車；當晚9時許，警方循線在台中市豐原區攔截賴男，並扣留剩餘贓款103萬餘元及購置車輛。
事後保全公司先行補足短少款200萬元給郵局，算上違約金及遲延利息6萬餘元，合計共損失102萬8902元，南投地院審理後，認為賴男行為與保全公司損害具有相當因果關係，應對其所受損害負賠償責任，判處賴男全數賠償。