立院朝野協商加開臨時會 時力支持還加碼要陳建仁報告兩法案
投票日倒數5天，國民黨日前要求，在10日前公布高端疫苗採購合約，立法院長游錫堃今（8）日將舉行朝野協商決定是否增開臨時會。對此，時代力量發布聲明表示，支持召開臨時會，贊成透過行政院長正式提出專案報告，接受立委質詢來釐清社會對於高端新冠疫苗之諸多質疑；此外，時力黨團呼籲各黨團也應一併要求行政院長於臨時會向國人提出「司法改革進度」及「查賄反介選」專案報告，以問責蔡政府揭弊者保護法、不法餽贈及不法關說罪之承諾跳票。
記者邱新博／台北報導
時代力量黨團表示，有鑑於高端新冠疫苗長期陷於疫苗採購、炒股爭議，而日前副總統賴清德已公開表態贊成公開高端疫苗採購合約，但行政院卻立場不同調，遲遲未有後續動作。
另外，2021年立法院衛環委員會曾成立疫苗採購調閱專案小組，但當時合約重要資訊皆被衛福部遮蔽塗黑，不僅藐視國會議員監督職權，更使高端新冠疫苗之爭議持續延燒，嚴重打擊人民對國產疫苗之信心。
據此，時力黨團支持召開臨時會，贊成透過行政院長正式提出專案報告，接受立委質詢來釐清社會對於高端新冠疫苗之諸多質疑，行政院也應妥善說明副總統和行政院立場不一致之情況。
最後，時力黨團呼籲各黨團也應一併要求行政院長於臨時會向國人提出「司法改革進度」及「查賄反介選」專案報告，以問責蔡政府揭弊者保護法、不法餽贈及不法關說罪之承諾跳票，並維護選舉公平，保衛國家安全。