羅致政捲不雅片 調查局遲未公布結果！藍委諷：像高端合約封存？
民進黨立委羅致政日前爆出不雅影片外流事件，羅致政當下痛批影片是深偽造假影片，指控壹傳媒用議題農場報導，境外介選明顯，也已到新北市調查處完成筆錄跟告發。對此，立委王鴻薇今（8）日質疑，北市調查處3日曾說，耗時1天就能識別分析影片的真偽，今天都到1月8日了，質疑「也要像高端合約封存嗎？」
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇指出，羅致政外流的不雅影片調查結果遲遲未能公布，事實上，北市調查處1月3日曾說，耗時1天就能識別分析影片的真偽，最快當天就能出爐，今天都到1月8日了，質疑「相關單位是有什麼壓力？也要像高端合約封存嗎？」
王鴻薇説，羅致政身為國防外交委員，最近流出大量個人影片、聲音檔案，必須儘快確定是否是深偽影片，如若他個人的手機檔案外流，也會涉及國防外交各項機密流出，當然和國安有關，調查局與相關單位必須即刻向國人說明。
王鴻薇表示，今天她已經發文給調查局、刑事局，如果下班之前沒有任何結果，是不是受到什麼壓力？還是政治影響鑑定速度？相信大家都知道是怎麼回事了。
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