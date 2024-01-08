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債券ETF 12月「人氣王」是它　受青睞原因有3大利多

▲美國聯準會暫停升息債市迎來好時機，多檔債券ETF在去（2023）年追募不斷。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲美國聯準會暫停升息債市迎來好時機，多檔債券ETF在去（2023）年追募不斷。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國聯準會暫停升息債市迎來好時機，多檔債券ETF在去（2023）年追募不斷，其中2023年10月19日掛牌的國泰10Y+金融債ETF（00933B），首波額度200億元，在短短的2個月內即搶購一空，緊急於12月中申請第一次追募，195億元額度於今（8）日開放初級市場申購，預估將掀起另一波搶購熱潮。

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觀察00933B從掛牌以來，截至今年1月2日，規模已迅速增加到新台幣214億元，成長幅度達114%；截至2023年12月29日，受益人數來到60,470人，持續創新高，自掛牌以來成長81%，也是近一個月（12月1日至12月29日）受益人數成長幅度最多的原型債券ETF，月增近1.7萬人，增幅達39%，可說是債券市場的人氣王。

國泰投信分析，00933B之所以受到投資人青睞，主因有三。一、債券進場最後機會：根據美國聯準會12月點陣圖顯示，全員同意2024年不升息，且預計降息幅度由2碼擴大為3碼。此外從芝商所FedWatch資料顯示，投資人對於2024年降息預期維持樂觀想法，市場預期聯準會降息時間點提前至3月，機率達72.4%，全年合計降息上看6碼，若以此態勢來看，美債價格可望延續目前回升走勢，許多投資人已紛紛提早布局，等待資本利得機會

二、金融債在降息時資本利得空間更具優勢：觀察上一輪升息循環（2016到2018年）數據，若於最後一次升息（2018年12月19日）後進場投資各類債券，相較全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債，10年投資級金融債表現最佳，持有2年報酬率逾41%，投資人有機會先賺債息，再賺資本利得。

三、提早布局今年2月除息行情：由於00933B將於1月底進行成立後的首次配息評價，推算大約已累積3.5個月的債息，有機會一次發放，國泰投信官網指出，00933B除息時間落在2月27日，而10月19日成立至12月29日，指數殖利率最高達6.79%，期間平均指數殖利率也有5.95%，相較過去10年平均值，目前殖利率仍處於歷史高點，投資甜蜜點浮現，可趁價格拉回時買進卡位。

▲2018年最後一次升息後進場投資金融債及各類債券未來短中長期表現。（圖／國泰投信提供）
▲2018年最後一次升息後進場投資金融債及各類債券未來短中長期表現。（圖／國泰投信提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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