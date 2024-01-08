蔡阿嘎愛車被刮傷！員工內疚下跪道歉 老闆見車身瞪大眼吐6字
百萬YouTuber蔡阿嘎上個月開設第7個頻道「大頭佛工作室」，以旗下員工為主角，拍攝員工的日常，放手讓員工主導企劃。近日他將車子「浩克」借給員工Saza開，沒想到進自己住家的停車場時，側邊不小心刮花，看到Saza相當內疚，蔡阿嘎也沒動怒，第一句話只說：「浩克變白色的！」好老闆的姿態，獲得眾人大讚。
記者薛羽彤／綜合報導
近日「大頭佛工作室」釋出最新影片，主題為「開老闆的車去撞牆壁？莎莎沒在怕，真的撞下去了！」員工Saza一開頭就向蔡阿嘎下跪道歉，坦言自己不小心刮到他的車「浩克」，從行車紀錄器來看，Saza疑似角度沒抓好，要轉彎下坡道時，擦撞到旁邊的牆壁。蔡阿嘎跟著到地下室查看「浩克」的外觀，立刻瞪大眼睛苦笑說：「浩克變白色的！」卻沒有對員工多加責怪。
事實上，不僅Saza，蔡阿嘎的老婆二伯、岳父、小舅子和宗翰的老婆+0，都在這個停車場刮到車子過，眾人回到事故現場，發現牆壁確實有許多刮痕，Saza大喊「事實證明應該很多人在那邊撞到過」，她坦言自己從來沒刮到，這次第一次。從畫面來看，停車場坡道確實算窄，網友也紛紛表示，「必須幫莎莎說話，她真的是安全駕駛，而且那個車道真的不好開」、「那車道真的偏小啦！連阿公都能撞到就有鬼啊」、「嘎哥一定覺得好氣又好笑」、「之前看嘎哥拍停車場就覺得，轉彎的車道很窄，滿考驗開車技術」。
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