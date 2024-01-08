洗衣球害誤食！最夯競選小物不是面紙 眾收2物狂喊讚：30元極品
週六（1月13日）就是總統、立委選舉的日子，候選人發放「競選小物」已是長年文化，但日前有候選人發放「洗衣球」，卻被長者當成糖果誤食，引發各界關注。由於競選文宣品規定上限是30元，如何發揮最大價值爭取民眾好感，候選人無不絞盡腦汁。對此有網友發起討論，「各位競選小物有收到什麼好東西嗎?」眾人紛紛分享，除了選舉期間最常收到的面紙外，其實最實用的是「菜瓜布、垃圾袋」，堪稱30元以下的極品。
記者張志浩／綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「要選舉了，最近各候選人都在衝刺，廣發競選小物，你各位有收到什麼好東西嗎? 一直拿到口罩有點困擾耶，至少給個衛生紙好嗎? 」原PO認為，現在疫情解封後，大家對口罩的需求明顯減少，實用性降低很多，也有網友表示「送的口罩其實都不好戴」、「口罩其實還行啦，有時候出門忘記帶很好用」。
貼文曝光後，不少人也紛紛回應，針對最常見的面紙，有人認為「面紙越送越薄」、「面紙還是不錯啊，在外應急很好用」，不過最多人喜愛的，其實是菜瓜布和垃圾袋，「希望他們都做菜瓜布，有用多了」、「菜瓜布很好欸！帶回家慢慢用」、「菜瓜布或抹布類的很棒，都是相對常用到的東西，也不是一次性的，用完就沒了」、「垃圾袋很頂，5公升蠻實用的」、「垃圾袋在雙北如果發專用的，很加分」。
此外，也有其他網友分享看法「原子筆就很高興了，選一次用到下一次選舉」、「隨身酒精噴霧很好用」、「推洗衣精和洗碗精」、「有收過面膜、礦泉水」、「有人拿過麵條或泡麵嗎？」
事實上，在選舉法規中，並沒有明確禁止「發送價值超過30元的物品」會違法，30元數字來自於2001年法務部的函釋，認為候選人的文宣應附加在不到30元的宣傳小物上為參考，並非絕對的標準，重點在於「不足以動搖或影響選民的投票意願」，就不會構成賄選。
不過民眾在領取競選小物的同時，仍要特別小心使用並確認收到何種物品，今年總統大選，彰化縣有競選團隊將洗衣球當成宣傳品發送，沒想到發生13位長輩誤食送醫的意外，也有民眾以為自己收到面紙，結果在外如廁急用時，拿出才發現是菜瓜布的烏龍。