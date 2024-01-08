狂粉髮型剃出「柯文哲肖像」！選委會發聲了：沒做1事禁止投票

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只見約45秒縮時影片中，柯文哲的五官特徵、標誌斯文眼鏡，甚至是略顯灰白的髮型，都還原度爆表地顯現在顧客的後腦杓上，兩側還特別剃出數字「1」，更直接染上白色。該名髮型師也寫下，「好猛的客人，預約了特殊造型，說今晚要衝一波台中造勢晚會，年輕人就是熱血」，同時他也強調「我沒有色彩喔」。
影片曝光後，立即引起網路熱議，不少人表示「造勢場合有看到他的頭，很顯眼，還想說誰那麼厲害剪的」。也有許多網友看傻直呼「這手藝真的厲害，居然能剪出來」、「我覺得是髮型師才是最強的」、「還好頭髮還是會再長出來，沒什麼好後悔不後悔的，不過真是勇氣可嘉」。
不過，中央選舉委員會提醒，根據《公職人員選舉罷免法第56條第2款》規定，投票當天投票所內或附近不得有任何競選或助選行為，如拉票、散發傳單、傳送簡訊、重新張貼、懸掛或豎立標語、旗幟、使用宣傳車輛或擴音器、穿著候選人競選背心於投票所附近徘徊不去等行為，也就是任何與候選人有關宣傳情事。
彰化選委會也指出，民眾身上出現任何候選人圖像，在投票日當天都需要遮蔽，才不會違反《選罷法》規定，否則恐構成競選或助選行為，不能進入投票所內投票。違反《選罷法》者將會被處以50萬元以上500萬元以下罰鍰；經制止不聽者，按次連續處罰。
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