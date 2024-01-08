欲拉800萬名中國客！2024年泰國旅客目標翻三倍 引發民間熱議
泰國政府2024年訂下全年3500萬名旅客目標，並設定中國旅客目標人數為800萬名，此標準遠高於2023年中國旅客赴泰人數近三倍。受到詐騙集團和暹羅百麗宮槍擊案影響，2023年中國赴泰旅客人數僅342萬名，沒有達到2023年吸引500萬至700萬名中國旅客的目標。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據泰國媒體《民族報（The Nation）》，雖然泰國政府為了加強中國旅客赴泰意願，將從3月1日起和中國互惠永久免簽，並且把中國遊客的人數目標訂為800萬人，但春武里旅遊協會主席塔內（Thanet Supornsahasrungsi）認為，中國經濟成長放緩，加上中國遊客對泰國安全沒信心，泰國政府應修改相關目標和政策。
《曼谷郵報》報導，泰國政府發言人柴伊（Chai Wacharonke）指出，泰國和中國將從三月一日起開放互惠永久免簽，泰國政府認為免簽政策將帶動兩國之間的航班數量增加，因此有助於壓低機票價格並增加中國遊客數量。
在疫情爆發前，中國遊客是泰國和越南最大宗的旅客來源國，2019年赴泰國旅遊的中國遊客超過1100萬人次，超過外國遊客總數的四分之一，而越南當年接待的中國遊客為550萬人次。