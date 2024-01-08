高雄侯康大造勢！現場湧12萬人　韓國瑜霸氣喊「把選票爆炸出去」

全力催票守鳳山！邁團隊3首長首陪許智傑站路口

▲立委許智傑與局處首長不斷向路過通勤族揮手、鞠躬致意，也戴著大型的四號手套，呼籲民眾禮拜六記得要出門投票。（圖／賴蕭配競辦提供）
▲立委許智傑與局處首長不斷向路過通勤族揮手、鞠躬致意，也戴著大型的四號手套，呼籲民眾禮拜六記得要出門投票。（圖／賴蕭配競辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

選戰倒數進入巷弄肉搏戰，高雄第七選區鳳山選情激烈，民進黨立委許智傑力拚連任，今（8）天一早與陳其邁團隊三位局處首長們聯合站路口拜票，向通勤民眾請託問好！這也是選戰以來，陳其邁團隊首度有三位首長同時現身輔選力挺，他們也特地帶來大飯糰，象徵「鳳山大團結」。

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▲立委許智傑與局處首長不斷向路過通勤族揮手、鞠躬致意，也戴著大型的四號手套，呼籲民眾禮拜六記得要出門投票。（圖／賴蕭配競辦提供）
▲立委許智傑與局處首長不斷向路過通勤族揮手、鞠躬致意，也戴著大型的四號手套，呼籲民眾禮拜六記得要出門投票。（圖／賴蕭配競辦提供）
2024大選最後衝刺，民進黨立委許智傑今天一早在澄清路與自由路口進行路口拜票請託，特別引發關注的是，陳其邁團隊首度出現三位局處首長陪同許智傑站路口拜票。包括客委會主委楊瑞霞、觀光局長高閔琳、經發局長廖泰翔皆在週一上班時間前趕赴路口陪同許智傑拜票。

客委會主委楊瑞霞表示，許智傑委員長期以來關注客家政策，不只推動客家電視台的成立，也積極推動客家基本法。更協助找尋設置鳳山客家不分族群的據點、成功協助爭取美濃鍾理和紀念館的修建，以及新客家文化園區的文物館內部整修工程，更以身作則呼籲民眾一起加入學客語的行列。希望許智傑委員能順利連任，繼續為客家族群努力。

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