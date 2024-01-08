▲水質硬度會增加罹患腎結石風險？　專家出面解答了

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水質硬度與結石發生率無關 致病因一次看林口長庚臨床毒物中心顏宗海主任表示，在醫學上水質的硬度與結石的發生率並無顯著關係，並例舉英國的水質偏硬但是整體結石的盛行率明顯較台灣為低，腎結石依其成分可分為四大類，鈣結石、尿酸結石、感染性結石及胱氨酸結石。
臨床上結石的成因與人種、遺傳、疾病或飲食習慣等有相關。高鈉飲食、高普林飲食、少喝水等飲食習慣皆會增加罹患腎結石的風險，目前缺少腎結石與水質硬度相關的實證。
自來水尚不能生飲 淨水設備要注意這些另台灣腎臟醫學會前理事長高醫黃尚志教授進一步說明，基於對血液透析醫療用水製造及原水水質的長期觀察與了解，高雄市自來水經淨水廠先進的標準處理程序後，其實已達可生飲的標準，然而因自來水輸水管線老化、家戶儲水水塔定期維護清洗是否徹底、及大樓房屋內水管管路等問題，故目前自來水尚不能生飲。
至於家庭裝設不同等級之淨水設備，也牽涉到是否定期維修、補充耗料、更新濾材、及執行定期水質檢測與維護清洗等措施，這牽涉到許多專業知識與判斷，因此很難單以濾心外觀判定水質優劣。
攝取足夠水分防結石 飲用水應煮沸再飲用衛生局建議，民眾平時應攝取足夠的水分，以減少結石發生之風險，且飲用水務必煮沸後再飲用，於煮沸後容易形成白色沉澱物的碳酸鈣，其對人體健康無影響，亦可再經過濾後去除。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60486
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