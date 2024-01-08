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水質硬度會增加罹患腎結石風險？　專家出面解答了

▲水質硬度會增加罹患腎結石風險？　專家出面解答了
▲水質硬度會增加罹患腎結石風險？　專家出面解答了

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】有關媒體報導「高雄市水質沉澱物多，擔心影響身體健康」，據自來水公司第七區副處長徐志宏回應指出，目前正值枯水期，高雄雨量偏少，由於高雄地區地質礦物質含量高，使原水中硬度含量偏高。

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水質硬度與結石發生率無關　致病因一次看

林口長庚臨床毒物中心顏宗海主任表示，在醫學上水質的硬度與結石的發生率並無顯著關係，並例舉英國的水質偏硬但是整體結石的盛行率明顯較台灣為低，腎結石依其成分可分為四大類，鈣結石、尿酸結石、感染性結石及胱氨酸結石。

臨床上結石的成因與人種、遺傳、疾病或飲食習慣等有相關。高鈉飲食、高普林飲食、少喝水等飲食習慣皆會增加罹患腎結石的風險，目前缺少腎結石與水質硬度相關的實證。

自來水尚不能生飲　淨水設備要注意這些

另台灣腎臟醫學會前理事長高醫黃尚志教授進一步說明，基於對血液透析醫療用水製造及原水水質的長期觀察與了解，高雄市自來水經淨水廠先進的標準處理程序後，其實已達可生飲的標準，然而因自來水輸水管線老化、家戶儲水水塔定期維護清洗是否徹底、及大樓房屋內水管管路等問題，故目前自來水尚不能生飲。

至於家庭裝設不同等級之淨水設備，也牽涉到是否定期維修、補充耗料、更新濾材、及執行定期水質檢測與維護清洗等措施，這牽涉到許多專業知識與判斷，因此很難單以濾心外觀判定水質優劣。

攝取足夠水分防結石　飲用水應煮沸再飲用

衛生局建議，民眾平時應攝取足夠的水分，以減少結石發生之風險，且飲用水務必煮沸後再飲用，於煮沸後容易形成白色沉澱物的碳酸鈣，其對人體健康無影響，亦可再經過濾後去除。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60486

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