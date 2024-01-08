成績亮眼！SOGO全台破500億、台北大店破300億　大中小店突圍有成

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遠東SOGO總經理汪郭鼎松認為，SOGO全台破500億及台北大店破300億，是有絕對關連性，整體營運是以各店店長為中心，店長才是真正接近顧客第一線的重要幹部。每一位店長絕對是立刻反應「顧客需求」、專櫃廠商的服務也必須要做到位。SOGO每一家店都很重要、沒有大小店之分，整體營運是平均往前推進。
在疫情期間，SOGO更大膽採取「危機入市」的概念，主要成功關鍵分別是「小店轉型」、「中大型店體驗創新」。其中「小店轉型」部分，SOGO在高雄小型店的改造投入相當多資源，除了降低成本，更成功創造新的model，在中大型店，透過著重顧客體驗性進行賣場大改造。
疫情期間，市場上趨於保守，遠東SOGO在這時機點採積極態度，同時獲得品牌廠商支持，也因為品牌廠商在這時期投資成本較小，在疫情結束後，市場消費恢復常軌，反讓整體商品力業績獲利大增。而因應顧客需要，目前復興館四樓、五樓等樓層也陸續進行大改裝。SOGO在兩種策略並進之下，最終創造五百億的里程碑。
今年2024年SOGO大巨蛋第一階段D區14家餐廳即將在上半年開出，這是全台灣過去所沒有過、極具潛力的全新消費聚落。遠東SOGO將打造一個「綠色生活、永續時尚、新型態的購物中心」。這三年來，遠東SOGO各店不斷改裝升級、並加強顧客體驗、持續調整商品，很多基礎都逐漸布建好，為今年再創好成績。