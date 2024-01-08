▲撞球名將楊清順病逝！醫曝「這些症狀」是肺癌重要徵兆　早點檢查就可發現

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 黃忠智醫師提醒肺癌早期症狀（圖／聯新國際醫療提供，下同）
黃忠智指出，咳嗽是肺癌的一個重要徵兆，若感冒藥無法緩解咳嗽，可能是病情的警訊。他建議，肺癌檢查方式多元，包括胸部X光檢查、痰液細胞檢驗、電腦斷層、影像檢查、低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）、基因檢測、支氣管鏡刷拭或沖洗、超音波經皮肺穿刺、穿刺食道或胸腔取得組織等，都能進一步確認病情與症狀。
醫師提醒，咳嗽是肺癌的早期徵兆，如果無法緩解可能是病情的警訊。（圖／Shutterstock）
黃忠智透露，去年因LDCT篩檢，找出大量肺癌患者。他認為，這是檢驗工具進步的結果，能找出潛在患者，因此爆出大量人數。他解釋，LDCT能找出0.5公分以下的細胞異常，對比傳統影像檢查要超過1公分以上才能檢查出，大大提早找出病因。此外，LDCT的輻射量遠低於標準，不需要擔心照射輻射問題。
談到肺癌的治療，黃忠智表示，開刀移除、化學治療、電療，以及藥物治療如免疫治療、標靶藥等，針對不同肺癌種類能有效控制病情，且均有健保補助，大大降低病人負擔。他強調，定期篩檢，早期找出病因，透過新的檢驗工具如LDCT等，早期發現早期治療，應是最好解決之道。
▲ 醫師提醒肺癌早發現早治療是最好的解決之道。
黃忠智最後強調，面對癌症，現代醫學已改為「慢性病」觀念，學習與癌細胞共處，避免誘發病發因子，定期檢驗、追蹤，早期處理，以現代多樣先進檢測工具與豐富經驗，已能減緩惡性細胞惡化，提高病人預後存活機率。
延伸閱讀
身體缺「鎂」恐糖尿病、憂鬱症上身！ 醫點名：外食族、易便秘都是高風險族群
未滿30歲慘淪快槍俠！ 他單身太久實戰竟「秒射」 泌尿科醫曝關鍵2大原因