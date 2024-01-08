羽田機場重啟事故跑道！照明設備仍未修復 估「低空飛行」將增加
日本羽田機場在2日發生日本航空客機與海上保安廳飛機相撞事故後，跑道一度全面關閉，直至當日晚上9點半，也僅開放了部分跑道。如今完成檢驗及清理飛機遺骸和相關修繕工作後，羽田機場8日宣布正式重啟事故地點的C跑道。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《NHK》、《富士電視台》等日媒報導，在2日發生2機相撞事故後，羽田機場4條跑道一度全面關閉，直至當地時間同日晚上9時30分才重新開放3條跑道，供國內外航班起降。而發生事故的C跑道在調查完成後，接著進行機體拆卸移除與路面修復，自2日起封閉至今，使得後續航班仍受到影響，連日以來共1450多架次航班停飛，影響逾22萬人，直到開放前一天的7日也有200多架次航班被取消。
據日本國土交通省表示，移除作業於7日下午4時之後完成，C跑道已於8日0時重新開放使用。隨著跑道重新開放，預計起降航班數量將恢復到事故前水平，連日大量航班取消也有望得到解決。
不過國土交通省也指出，先前國土交通省曾表示，由於向飛機發送訊號的設備可能出現故障，在該跑道起降的航班可能會少於一般數量，不過目前已確認設備可正常運作，但跑道旁部分照明設備損壞，仍需1個多月時間修復，在此期間飛機在東京市中心低空飛行的情況將有所增加。
報導指出，雖然跑道已重新開放使用，但日本最大航空公司全日空（ANA）預計8日可運行所有航班，但日本航空（JAL）由於事故後續影響，預定仍停飛14架次航班。
據了解，發生事故的C跑道是羽田機場最長的跑道，長約3360公尺，主要用於歐美地區等長程國際航線與北海道方面的國內航線起降。