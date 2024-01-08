高雄侯康大造勢！現場湧12萬人　韓國瑜霸氣喊「把選票爆炸出去」

女電競直播主遭「換臉」！變色情片女優供付費看　2男挨告下場曝

▲某知名女電競直播主，遭朱姓網路影片平台直播主、莊姓助理，利用「DEEPFACELAB」換臉軟體「換臉」成色情片女主角，案經屏東地院審理，判決朱、莊2人應連賠償60萬元，可上訴。（示意圖／翻攝pixabay）
▲某知名女電競直播主，遭朱姓網路影片平台直播主、莊姓助理，利用「DEEPFACELAB」換臉軟體「換臉」成色情片女主角，案經屏東地院審理，判決朱、莊2人應連賠償60萬元，可上訴。（示意圖／翻攝pixabay）

記者林盈君／綜合報導

某知名女電競直播主，遭朱姓網路影片平台直播主、莊姓助理，利用「DEEPFACELAB」換臉軟體，將女電競直播主「換臉」成色情片女主角，更透過付費方式，讓網友購買後點選瀏覽，女電競直播主氣得一狀告上法院並求償，案經屏東地院審理，認為朱男與莊男因故意不法侵害名譽權、肖像權，判決朱、莊2人應連賠償被害人60萬元，可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，女電競直播主指控，朱男與莊男利用「DEEPFACELAB」換臉軟體，將她的臉部合成為AV女優，之後又透過付費方式，提供網友購買後點選瀏覽，造成其名譽及人格受損，遂提告朱、莊2人，並求償100萬元。

案經屏東地院審理，認為朱男與莊男利用「深偽技術」換臉，將被害人合成為AV女優面部，又上傳至網路雲端分享給付費會員，使被害人社會評價受到貶損，且對於不知道有深偽技術的大眾，急可能誤信被害人即為色情影片中人，因此認為請求連帶賠償於法有據，判處2人應連帶賠償被害人60萬。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

去長照中心探望好友！婦帶滷肉飯、鵝肉餵食　老翁遭食物堵塞噎死

台中賓士女「鬼切右轉」！台灣大道擦撞機車　騎士摔飛全身傷送醫

檢舉魔人糗了！冒用他人名義「狂舉發142次」　慘吞官司下場曝光

高雄瑞豐夜市爆鬥毆！為債務糾紛引衝突　少年仔「4打1」通通被逮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選