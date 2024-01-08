女電競直播主遭「換臉」！變色情片女優供付費看 2男挨告下場曝
某知名女電競直播主，遭朱姓網路影片平台直播主、莊姓助理，利用「DEEPFACELAB」換臉軟體，將女電競直播主「換臉」成色情片女主角，更透過付費方式，讓網友購買後點選瀏覽，女電競直播主氣得一狀告上法院並求償，案經屏東地院審理，認為朱男與莊男因故意不法侵害名譽權、肖像權，判決朱、莊2人應連賠償被害人60萬元，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，女電競直播主指控，朱男與莊男利用「DEEPFACELAB」換臉軟體，將她的臉部合成為AV女優，之後又透過付費方式，提供網友購買後點選瀏覽，造成其名譽及人格受損，遂提告朱、莊2人，並求償100萬元。
案經屏東地院審理，認為朱男與莊男利用「深偽技術」換臉，將被害人合成為AV女優面部，又上傳至網路雲端分享給付費會員，使被害人社會評價受到貶損，且對於不知道有深偽技術的大眾，急可能誤信被害人即為色情影片中人，因此認為請求連帶賠償於法有據，判處2人應連帶賠償被害人60萬。
※【NOWnews 今日新聞
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