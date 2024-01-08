下一波是看板！柯文哲為藍小雞廖偉翔、羅廷瑋錄推薦影片

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不料藍小雞昨早才發出挺侯聲明，民眾黨下午就發佈柯文哲主動推薦廖偉翔的影片，今天更加碼推薦羅廷瑋，引起地方人士好奇，是否因台中是立委藍白合示範區，4人和民眾黨中一選區立委候選人蔡壁如搭配參選，前晚被嗆後柯文哲「主動補償」？但民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，柯文哲的推薦影片的確是這兩天錄製，但並非4人都推薦，目前台中市只推薦這兩人。
江和樹強調台中立委藍白合的立場不變，但他不忘嗆「侯康配」，「他們到來的意味非常明顯，好像把侯友宜放棄了」、「如果國民黨總統那麼強，他們也不用過來」、「他們很勇敢，敢站出來也是有表達的意思了」。
選戰最後階段，柯文哲造勢晚會和車隊掃街聲勢大好，出乎泛藍意外，近來不斷有藍營立委候選人和柯文哲「巧遇」。台灣民眾黨幹部透露，藍白現在情勢已是「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，這幾天已有多名藍營小雞情商柯文哲錄推薦影片，但中央黨部審核時會避開有爭議的候選人，會獲推薦的人少之又少。
地方黨部幕僚透露，民眾黨刻意挑選需要吸引中間選民的藍小雞作推薦，也是為選後的政黨合作鋪陳。據了解，在江和樹居中牽線下，柯文哲和藍小雞的合作將不只推薦影片，未來甚至可能在街頭掛推薦看板，是否衝擊到國民黨主席朱立倫下的禁令，頗值得觀察。國民黨市黨部主委顏文正則說，只要不同框、不站台都未違反規定，他黨推薦是好事，「如果賴清德要推薦也很歡迎」。
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