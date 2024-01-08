掛羊頭賣狗肉　桌遊館叩客湊桌聚賭警逮捕6人送辦

高雄市三民區建國一路1處桌遊休閒館，私下以桌遊名義提供電動麻將桌，警方獲報後連日收蒐證後，見時機成熟，趁賭客持籌碼對現時立即上前當場查獲3女1男賭客，查扣涉案之籌碼（面額計50萬）、當日營業所得（現金新臺幣35000元）、賭具麻將牌2副、電動麻將桌、叩客用手機及監視器螢幕等證物。
記者郭凱杰／高雄報導
三民一警分局日前接獲情資，指在三民區建國一路1處桌遊休閒館，疑有以桌遊名義提供電動麻將桌，暗地掩護賭客聚賭情事。該分局獲報後立即組成專案小組派員進行多日探訪蒐證，於113年1月6日持高雄地院核發的搜索票前往執行搜索。 現場查獲之賭客黃女(24歲)、方男(20歲)、羅女(22歲)、白女(35歲)等4人涉嫌公然賭博，觸犯刑法第266條「賭博罪」。
另店家負責人郭女(45歲)及員工黃男（21歲）等人，涉嫌以桌遊方式經營，暗地裡卻叩客湊桌，再提供麻將掩護使客人從事賭博現金行為，涉嫌觸犯刑法第268條「營利供給賭博場所罪」，全案訊後現場負責人、員工及賭客等6人分別依賭博等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
三民一分局將運用第三方警政力量，通報市府相關局處裁處停止營業並撤銷商業登記，以擴大執行成效。三民一分局表示，警方查緝賭博決心不容挑戰，任何棋牌社、桌遊麻將館以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉等方式變相實施賭博行為，該分局絕對掃蕩取締嚴辦，以淨化社會治安並杜絕賭博歪風，呼籲業者切勿以身試法。