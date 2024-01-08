不能公布？羅致政性愛片鑑識結果 調查局「偵查不公開」回應
競選連任的民進黨立委羅致政2日遭《壹傳媒》披露疑自拍性愛片，還登上國外色情網站，羅聲稱是深偽且為境外勢力介選，並向新北市調查處報案，雖然今（8）日有媒體報導，新北市調查處認定，影片非深偽造假，不過調查局以正式新聞稿回應，指因涉及刑事責任，已報請新北地檢署指揮偵辦，基於偵查不公開，未公布檢測結果。
記者潘千詩／台北報導
調查局表示，近日網路散布立委羅致政不雅影片，羅親赴新北市調查處報案檢舉是深度偽造及境外介選，新北市調查處受理檢舉後，已將影片送交調查局資通安全處資安鑑識科檢測，並因內容涉及刑事責任，已報請新北檢指揮偵辦，現由檢察官調查中。
調查局表示，基於偵查不公開規定，並未公布檢測結果，呼籲民眾應尊重司法調查，切勿自行揣測或渲染，共同維護選舉秩序。
事實上，調查局有多套軟體可辨識影片是否為深度偽造，技巧上僅須將鑑識軟體打開，將影片套入，幾分鐘就能辨識影片真偽的百分比。調查局還曾信誓旦旦對外表示，接獲報案48小時內，就速辦速移到各地檢署，如事證明確，速度會更快。
另外，法務部、最高檢察署也不斷指示，對於「假訊息」的處理方式，要在接獲疑似假訊息相關資訊後立即鑑識，經鑑識後判斷有深偽可能性者，應立即「發布新聞澄清」、「協助迅速下架」（包括向財團法人臺灣網路資訊中心（TWNIC）聲請停止解析該網站），並「追查幕後主嫌」。