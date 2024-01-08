「中國介選」真好用！郭正亮批民進黨提名沈伯洋 不知道在選什麼
一名新北市的國中生遭同校學生割喉，家屬3日發公開信，信中表達強烈反對廢死，民進黨總統候選人賴清德隔天回應時，說「這當然是中國介選！」除了賴清德，民進黨立委羅致政近日被影射有性愛影片，有一段41分鐘與總統蔡英文對談的錄音，羅也說是境外介選，連民進黨黨不分區立委候選人沈伯洋幫民進黨立委候選人吳音寧輔選，也提到中國介選。前立委郭正亮說，民進黨第一次選成這樣，不知道在講什麼了。
記者何哲欣／台北報導
郭正亮在《國際直球對決》節目說，民進黨現在全國性的助選明星，一個王義川，呼籲大家搶救王義川，另一個就是沈伯洋，沈伯洋幫吳音寧輔選，說吳音寧就是這次中國介選的主要目標，因為中國反對彰化的農業改革，民進黨已經讓人不知道在選什麼了，且民進黨還把沈伯洋列為不分區男性立委的第一名，這也太離譜，不分區立委首位是代表黨的精神與價值，「請問沈伯洋代表什麼？要抓人是不是？要搞認知作戰是不是？」
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