林靖恩道歉「好丟臉」！李坤城離世後脫序 驚吐：我有忘記的毛病
資深音樂人李坤城去年大腸癌病逝，享壽66歲，和他共譜「爺孫戀」的26歲妻子林靖恩，喪偶之後頻傳脫序行為，不僅和李坤城兒子李卓軒爆出爭產糾紛鬧翻，更被多家飯店指控砸電視、破壞萬元石桌等惡行，她也自爆身上只剩200元還想買啤酒喝，今（8）日在臉書突發文道歉「好丟臉」、「對不起，我有忘記的毛病」。
記者江芷稜／綜合報導
李坤城去年病逝，兒子曾痛批林靖恩霸佔老家，「整天喝酒打電動，破壞東西摔東西，把從小長大的老家搞得烏煙瘴氣」，連遺產稅和房貸都不處理，讓人傻眼，最後兩方協商後，由林靖恩取得房產，其他黑膠唱片等文物、詞曲版權全交由兒子處理，才讓這場爭產大戰平息，彼此也未再聯絡。
未料林靖恩拿到房產後，火速拋售昔日愛巢，享受住在飯店的豪奢生活，卻爆發砸爛電視、破壞石桌等脫序行為，成為飯店黑名單，被趕出去流落街頭，跨年夜呆坐在ATM旁邊，與家人也沒聯繫，她發文透露身上只有200元，也要去買啤酒喝，自嘲「想寫什麼卻忘記了，寫得文謅謅的讓人受不了」。
林靖恩今日再度發文，「忘了讓人激怒，好丟臉，玩小孩，好丟臉，對不起我有忘記的毛病，在台灣20餘年，腦內聲音指引我到熟悉的地方，我是韓國人嗎？最近好想回家吃自己煎的鍋巴，也罷，久了，昨天煎的荷包蛋，他們說是養鍋，我說真香」，文章沒頭沒尾讓人摸不著頭緒，似乎仍走不出喪偶之痛。
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