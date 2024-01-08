新泰合法房屋鄉親聚侯友宜家族土地前 嗆蓋房容積率差3倍求比照
針對國民黨總統候選人侯友宜家族在新北市新莊區復興段等三處都市更新爭議，位在新、泰塭仔圳內的合法房屋居民，今（18）日上午到該地前陳情抗議，高喊「侯市長家蓋大樓，新莊透天厝變廁所」、「侯家容積多3倍、城鄉局出來面對」、「還新莊居住正義，容積比照侯友宜」等口號，強調他們家土地本來就是建地，現在3樓透天厝重蓋後卻變成只能蓋約7、8坪的一層樓，感嘆要怎樣居住跟生活。
記者吳嘉億／新北報導
新莊泰山合法房屋自救會會長張文娟表示，新、泰塭仔圳禁建55年至今，發展全被限制，老舊房子不能重蓋，沒想到2002年時卻被政府認定是住宅區跟商業區，遭排除在新、泰塭仔圳市地重劃外，造成我們門口被滅路、公車也沒了，居住、通行權通通都沒了，怒嗆民主國家是這樣的嗎？說到侯友宜家族的老屋以私人危老申請都市更新就可以重建蓋六樓，但像是南亞新村100多戶的12坪公寓重蓋只剩一層樓的6坪建地，祖厝拆掉重蓋只能蓋一間廁所，還會有哪個建商來蓋？房子未來要怎住？直言只看到市府一直蓋30米的大馬路給建商，但原在地居民呢？
張文娟說到，他們的房子是自己買的不是政府給的，從這次曝光侯友宜家族新莊復興段的老房子跟土地才知道，其土地建蔽率50％，容積率300％，是他們些合法房屋的3倍，直嗆侯友宜家旁邊的小巷子可以蓋19層的大樓，為什麼他們只能有一樓的容積率115％？再說到他們的老家土地位在新北市都市中心，卻比玉山觀測站的2樓還低，老房子要改建連2層樓都蓋不了，這樣羞辱人的容積率就是侯友宜核准的；要求比照侯友宜家的容積率，不要打壓在地新莊人的祖產，讓大家重建後蓋回原本的房子就好，滿足人民基本的要求。
新北市政府城鄉局日前對於民進黨抨擊也連日發布新聞稿回擊與澄清，指出侯友宜家族土地基地條件不符合新北市都市更新單元劃定基準，也非市府公告之更新地區，強調沒有都市更新就不會有容積調整之適用。
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