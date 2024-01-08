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112年移工調查出爐！事業移工薪資3.2萬、減0.4%　失聯困擾占34%

▲勞動部今（8）日發布112年移工管理及運用調查統計，事業移工總薪資平均3.2萬元、年減0.4%。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）
▲勞動部今（8）日發布112年移工管理及運用調查統計，事業移工總薪資平均3.2萬元、年減0.4%。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（8）日發布112年移工管理及運用調查統計，112年6月事業面移工總薪資平均為3萬2,183元（其中經常性薪資2萬7,284元，加班費4,048元），較111年6月減120元、年減0.4%，主要是受基本工資調整及加班工時減少影響；事業面雇主在管理及運用移工時曾遭遇困擾者占44.6%，困擾原因以「語言不通」占68.2%最高，其次為「發生行蹤不明失聯情形」占34%。

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為了解事業面及家庭面雇主對移工管理、運用及相關政策之看法與移工的工作概況，作為移工引進等政策參據，勞動部於112年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8,562份，事業面（製造業及營建工程業）雇主4,534份；家庭面雇主4,028份。

112年6月事業面移工總薪資較111年6月減120元，主要是受基本工資調整及加班工時減少影響，經常性薪資增1,218元（+4.7%），加班費減1,571元（-28%），交互影響所致。總工時平均192.4小時，年減10.7小時，其中正常工時167.4小時，加班工時25小時，各年減0.2小時及10.5小時。

112年6月事業面雇主在管理及運用移工時曾遭遇困擾者占44.6%，其困擾原因以「語言不通」占68.2%最高，其次為「發生行蹤不明失聯情形」占34%，「溝通困難（如配合度不高等）」占27.4%居第3。

在外籍家庭看護工方面，112年6月外籍家庭看護工總薪資平均為2萬2,638元，較111年6月增2,105元、年增10.3%，其中經常性薪資1萬9,920元，加班費2,291元，分別年增1,959元（+10.9%）及156元。雇主沒有規定外籍家庭看護工每日工作時間者占86.1%，惟不論雇主有無規定，每日實際工作時間平均皆約10小時。

112年6月調查外籍家庭看護工每月假日有放假者占60.6%，有放假者平均每月放假次數以「1次」占57.7%較高，其次為「2-3次」占25.6%，都不放假者占39.4%。不放假原因以「外籍家庭看護工想賺取加班費」占86.2%最高，其次為「家中無替代照顧人力」占27.2%；外籍家庭看護工假日不放假，雇主有發給加班費占逾9成5。

112年6月家庭面雇主對於外籍家庭看護工於假日休假（每7日休息1日)，有其他替代照顧方案者占85.9%，最主要替代方案以「由家人照顧」占85%為主，「申請政府喘息或居家服務」占11.8%。

目前政府推行方案，針對雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，提供本國替代照顧人力所需費用之部分補助，雇主願意申請者占37.8%，不願意申請者占39.1%，不確定者則占23.1%。

112年6月家庭面雇主僱用外籍家庭看護工曾遭遇困擾者占35.7%，困擾原因以「語言不通」占56.1%居首，其次為「愛滑手機、聊天」占38.7%、「溝通困難（如配合度不高等）」占26.8%、「工作態度或紀律不佳」占25.1%、「要求調整薪資」占23.4%。 

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