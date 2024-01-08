台灣經濟差？國發會細數「總經、負債、物價」政績　稱告別悶經濟

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除此之外，上市櫃公司營收屢創新高、三年平均年增幅達7.24%及7.76%，基本面良好、帶動台股持續上漲，日前更成功超越港股。
國發會提到，自2016年以來，實際債務還本逐步提高，近8年累計債務還本新台幣7960億元，其中，2022年還本規模達1500億元，為史上新高，政府債務占GDP比率平均也持續下降。
關注國際對台灣的評價，2023年惠譽評價台灣信評為AA評等，標普（S&P）則為AA+，而且兩大信評機構都提到台灣財政狀況優於其他國家。瑞士洛桑管理學院公布的「2023年世界競爭力年報」，我國「財政情勢」進步4名到第6名。
近年受到國際疫情及烏俄戰爭的衝擊，造成全球通膨及我國物價上漲。國發會強調，在這段期間，政府積極落實各項穩定物價措施，2022年國內消費者物價指數（CPI）年增2.95%，較主要經濟體如美國、歐元區、韓國、新加坡還低。
2023年主計總處預估CPI年增為2.46%，應續低於其他國家，進一步推估計今（2024）年將續降至1.64%。此外，由於國內家庭結構人數持續減少，若以每戶衡量所得差距倍數易受家庭人數影響，若以每人衡量，2022年每人五等分所得差距僅為3.93倍，呈現縮小趨勢。
國發會表示，台灣總體經濟的各項數據可看出台灣經濟轉骨有成，且已揮別過去「悶經濟」、「弱成長」的陰霾，盼希望各界評論時政能基於事實，而非創造更多口水。