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羅致政嗆謎片造假！璩美鳳踢館　要求督促數發部徹查影片釐清真相

▲網傳疑似立委羅致政性愛影片曝光，對此羅致政發出聲明強調非本人，且該影片為深偽造假影片。（圖／NOWnews資料照片）
▲網傳疑似立委羅致政性愛影片曝光，對此羅致政發出聲明強調非本人，且該影片為深偽造假影片。（圖／NOWnews資料照片）

記者何哲欣／台北報導

壹傳媒（前身為毅傳媒）日前報導，民進黨立委羅致政疑似自拍性愛影片，羅致政怒斥造假，強調自己並非影中人，譴責深偽造假的影片，認為是境外網軍操作介選，更是選舉造謠抹黑伎倆。事隔約一周，《壹傳媒》總編輯今說，要求羅致政督促數位發展部，徹查影片，了解真相，給全民一個交代！

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璩美鳳代表《壹傳媒》發出聲明，羅致政對於盛傳的影像是否為實情的真相，到目前為止，一直採取隱晦技巧性迴避的態度。雖然口口聲聲說積極要求調查，但是以羅現任立委的職權，其實現在就可以立即督促檢調以及數位部，進行有效率的查察！

璩美鳳表示，羅致政的疑似影像事件，應該用最快的方式來釐清，而且自始至終，媒體都以求真求實的方式來釐清並呈現！羅致政在第一時間說，影像中的主角，不是他本人，但是從頭到尾，並未說明為什麼不是？哪裡不是？哪些特徵不是？

璩美鳳強調，羅致政的真正重點，應該是「有沒有」才對！也就是說，羅致政到底有沒有做這些事？有沒有拍下影片？有沒有偷拍？拍的好不好？拍的清不清楚？以及是否為本人拍？與是否拍的是本人？這些才是真正要釐清的重點！

璩美鳳表示，羅致政是現任立委，國會具備調查權，因此羅致政應該立即行使立委的職權，要求檢調以及數位部，貫徹調查影片，在選前把真相還給大眾，千萬不要讓民眾的期待落空，更不要影響賴清德副總統的選情，陷賴清德於不義，或者矇瞞了賴清德，讓賴在還未明白全貌之前，就消費賴清德的快速信任。

璩美鳳強調，如果羅致政沒有好好的盡到立委的職責，督促相關單位來徹查，也難怪老百姓會認為，立委的選擇要更認真考量，下架民進黨立委確有其必要性。

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