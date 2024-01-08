NBA／Curry又熄火！三分球9投0中、K湯25分 暴龍133：118勝勇士
美國職籃NBA金洲勇士今（8）日在主場迎戰北國大軍多倫多暴龍，上半場勇士一路挨打，尤其次節崩盤遭到對手打出一波40：21攻勢，儘管下半場力圖振作，仍無力反撲，終場133：118不敵暴龍，無緣連勝，其中勇士一哥Stephen Curry此役手感冰冷，三分線外更是9投盡墨，近一個月第2次單場沒有投進任何一記三分球。
記者陳品翔／綜合報導
Stephen Curry全場比賽14中僅中2，貢獻9分、6助攻。值得一提的是，Curry過去5年例行賽每場都至少能投進一記三分球，但近一個月卻兩度熄火；勇士近期仍在低檔徘徊，若 Curry沒辦法持續穩定輸出、勇士贏球機率也將大幅降低。
勇士吞敗後，戰績17勝19敗，勝率0.472，暫居西區第10，明星後衛Chris Paul又因手指骨折，必缺陣一至兩個月，加上日前傳出球員對主帥的信任危機，勇士陷入困近，若想擠進季後賽，球團或許須考慮交易、替球隊與Stephen Curry找幫手。
勇士此役靠二當家Klay Thompson獨撐，單場15投10中，挹注25分，替補Moses Moody則攻下21分。暴龍隊方面，近期深受交易傳聞的主角Pascal Siakam全場11投7中，貢獻15分、6籃板和6助攻，新同學RJ Barrett轟下37分，6籃板6助攻，替補上陣的Chris Boucher也有17分、9籃板優異演出，目前暴龍戰績15勝21敗暫居，東區第11。