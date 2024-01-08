金球獎／宮崎駿《蒼鷺與少年》奪最佳動畫！打敗《蜘蛛人》獲殊榮
日本動畫大師宮崎駿生涯再攀巔峰！其2023年推出的動畫電影《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか），今（8）日在金球獎上獲得最佳動畫獎，打敗競爭激烈的對手，包括新海誠的《鈴芽之旅》、《蜘蛛人：穿越新宇宙》與《超級瑪利歐兄弟電影版》、《元素方城市》、《星願》，這是日本動畫首度獲得此殊榮，消息傳回日本，影壇人士都非常雀躍，可惜宮崎駿並未出席頒獎典禮，沒有親自上台拿獎，實屬遺憾。
記者江芷稜／綜合報導
宮崎駿生涯多次宣布退休又復出，去年的《蒼鷺與少年》是他繼《風起》之後睽違10年推出的鉅作，採全手工繪製方式製作，儘管眾所矚目，卻採取特殊的「零宣傳」方式，本電影在上映前後的一段時間，都希望影迷忽略預告，直接到影院觀賞，吉卜力工作室對劇情保密到家，反而激發粉絲的好奇心。
該片去年7月在日本上映後，票房收入突破80億日圓（約17億元台幣），去年12月初在美國及加拿大等2,205家戲院上映，首三天總票房就有1,297萬美元（約4億台幣），成為第一部登上北美週末票房收入第一的日本原創電影。由於金球獎是奧斯卡的前哨戰，這次奪獎被認為是了不起的殊榮，也被看好宮崎駿繼2002年《神隱少女》後再度問鼎奧斯卡獎。
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