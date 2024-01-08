健檢發現罹癌二期術後首談病情 王欣儀提醒民眾要定期檢查治療
國民黨台北市議員王欣儀上月28日自曝罹癌病情，所幸動刀順利傷口復原良好。王欣儀今（8）日首度談病情，指手術過程一切順利，她透露，是健康檢查發現腫瘤有癌化風險並進一步檢驗，切片發現是癌症，並發現癌症有轉移狀況是第二期。她提醒民眾，台灣醫師都很專業有經驗，要定期檢查，及早發現、治療。
記者邱新博／台北報導
王欣儀今上媒體人王淺秋廣播節目首談病情表示，自己是在健檢時發現腫瘤有癌化風險，被轉介到專科做穿刺切片，後來發現是惡性腫瘤，也因選舉、議會會期關係，在不影響大安區立委候選人羅志強的情形下，才選擇安排在上月29日開刀切出，手術過程良好，但本來醫生告知她是一期，後來化驗發現有轉移到淋巴變成二期，後續治療還要再進一步檢查。
王欣儀也提醒，台灣現在罹癌的人也非常多，希望透過自身罹癌經驗，分享給民眾如何注意自身身體狀況，政府提供許多免費健檢機會，希望民眾要多利用，不要輕忽，早期發現，早期治療。
王欣儀也透露，檢查時醫師詢問有沒有人陪她就醫，她才發現大家都有人陪伴，長期都是單身，突然感到有些孤單，但後來有很多朋友、民眾都給他很多關心，也告訴她大家都在她身邊。