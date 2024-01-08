總統選戰藍白衝突延燒基層 空戰開嗆林金結等藍營收割白色力量
2024大選進入最後關頭，近期在網路社群上的政治話題也是越打越兇跟火熱，其中出現新北市第十選區立委候選人林金結嘲諷民眾黨總統候選人柯文哲與民眾黨的影片，還有民眾黨不分區立委提名人黃國昌在進行車隊掃街時，行經林金結競選總部時未見林出面，引發柯粉在臉書上開嗆林金結，質疑林金結不挺柯文哲，只想收割白色力量。對此，林金結則表示他是國民黨提名當然支持自家提名人選，承諾未來只要理念相同，都會連署民眾黨委員的提案，跟理念相同的委員一起打拚。
記者吳嘉億／新北報導
地方人士表示，選戰倒數，國民黨各地小雞瘋狂想找柯文哲合作，但礙於黨紀只能用各種「巧遇」、「路過」來拉抬聲勢，而藍營小雞與民眾黨立委候選人頻頻合體，塑造藍白「還有」合的假象，換取民眾黨支持者的選票，但實際上國民黨堅壁清野的禁令仍未鬆動，兩黨小雞只能相互取暖，營造合作假象。
擁有2萬訂閱數的「2018柯文哲後援會」、近1萬訂閱數的「2024台灣總統唯一的選擇-柯文哲」等臉書網路社群，近日流傳林金結嘲諷柯文哲「嘴秋」的影片片段，讓不少柯粉留言質問，批評國民黨立委候選人為了自己，不斷拉白色力量的支持，但卻票不投柯文哲，只想要白色力量，甚至國民黨還在喊「棄柯保侯」，如此真是「真心換絕情」。
地方人士分析，藍營立委候選人在選戰關鍵時刻，都陸續找機會和柯文哲「合體」，但隨著「藍白合」破局後，藍白基層合作恐怕也將受到波及，林金結操作藍白小雞合體引起網路強烈反彈，恐只是藍白基層破局的開端。
林金結表示，黃國昌與民眾黨副總統候選人吳欣盈車隊進行車隊掃街時，車隊經過當時他正在結束廣播電台節目返程路上；至於民眾黨立委候選人蔡壁如、李有宜及民眾黨新北市議員陳世軒多次助選，他也到蘆洲為李有宜助選，強調都是因為彼此交情與理念相合，承諾只要理念相同，未來也會連署民眾黨委員的提案。
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