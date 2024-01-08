龍年套幣美翻台人！今早預購「搶到當機」　售價、購買方式一次看

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龍年套幣採兩種銷售方式，分別為「網路預購」及「臨櫃銷售」。「網路預購」於1月8日上午10時開放，預購期限至13日為止，如配額售罄將提前終止；「臨櫃銷售」則於1月22日起，民眾可前往臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。
「甲辰龍年生肖紀念套幣」限量搶購！售價只要1900元
龍年套幣每套售價為新臺幣1900元，銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套。需要注意的是，龍年套幣「網路預購」每人最多可申購10套，「臨櫃購買」則是每人每次限購2套。
「甲辰龍年生肖紀念套幣」網路預購這樣買！繳款時間要注意
若民眾想於網路預購龍年套幣，需至臺灣銀行「甲辰龍年生肖紀念套幣網路申購系統」網站(https://coinset.bot.com.tw)辦理預購，每人限申購1次，成功預購者須自申購日起（含）3日內完成繳款，也就是繳款截止時間為第3日的23時59分59秒，逾期未繳者視同放棄，其申購數將重新釋出。
但在申購數尚未額滿前，逾期未繳款的預購者仍可再次進行申購，完成繳款者需至選定的臺灣銀行分行領取龍年套幣，領取期限為1月22日至2月29日。網路預購的作業流程及詳細規定刊載於該網站，民眾可點選網站連結查閱，或洽臺灣銀行服務專線：(02)2349-3293；非營業時間請撥專線：(02)2191-0025、0800-025-168。
「甲辰龍年生肖紀念套幣」超特別！紀念幣圖像、包裝盒都美翻
龍年套幣採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。
銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「龍」圖樣為主題，背面是代表臺灣藝陣文化觀光重要活動之一的「高雄內門宋江陣」；銅合金幣正面以「祥龍戲珠」為主構圖，背面則為部分上彩的「玫瑰花」。
龍年套幣包裝盒更是設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。