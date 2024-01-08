NBA／James對決Leonard Prince投進致勝三分、湖人106：103快艇
NBA美國職籃今(8)日上演LA內戰，湖人當家球星LeBron James全場19投10中，攻下全場最高25分、8籃板和7助攻，二當家Anthony Davis也挹注22分、10籃板，聯手率隊106：103擊敗快艇，終結近期的低潮。
記者廖聿偉/綜合報導
湖人自從季中錦標賽奪冠後陷入低潮，近10場比賽只拿下2勝，賽前處於4連敗低潮，戰績一路跌到西區第11；此役與快艇激戰，終場前1分18秒，仍戰成98平，不過湖人Taurean Prince投進關鍵三分彈，加上Norman Powell壓哨追平三分球失手，湖人艱辛終止連敗。
D'Angelo Russell因尾椎骨挫傷缺席三場比賽後回歸，此役投進3個三分球，貢獻13分；湖人僅用9人輪值完成本場比賽，其中4人得分達雙位數。
本場比賽將是例行賽快艇最後一次以「客隊」身分在Staples Center出賽，接下來兩次LA內戰，快艇都將以主隊迎戰湖人。而快艇億萬富翁老闆Intuit Dome已打造全新場館，快艇下個球季將移師新主場，結束與湖人共用25年主場的合作關係。
快艇Paul George此役轟下22分，Ivica Zubac進帳22分、19籃板，Kawhi Leonard、James Harden拿下15分，可惜球隊無法延續5連勝氣勢。