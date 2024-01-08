「拜託讓我做他最堅強後盾！」　李柏毅車掃送全糖珍奶給賴清德

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賴清德表示，他從屏東東港出發一路向北、蕭美琴從新北出發向南，全國大車掃，希望民眾共同完成最後一哩路，讓「美德贏台灣、台灣贏得美」。
賴清德掃完屏東選區後，依序替鳳山區的綠委許智傑、三民區的綠委李昆澤輔選，接著到左營區替李柏毅車掃。據觀察，沿路下來除了有動員的支持者，拿著「美德贏台灣」布條與旗幟支持外，不少民眾也紛紛好奇觀看、拿起手機錄影，更有人高喊「賴清德加油」。
行經路途中，雖有零星的民眾比出倒讚手勢，不過，賴清德仍是有禮貌地揮揮手致意；面對支持者的熱情，他也不忘用手勢比出大愛心回應。
車隊行經到左營區，李昆澤交棒給李柏毅後，李柏毅特別準備全糖珍奶，並準備「拜託讓他做我最堅強的後盾」手舉牌給賴，李則拿著「拜託讓我做他最堅強的後盾」手舉牌，兩者形成對比，賴好奇觀看後也微笑拿起牌子。
在完成上午掃街行程後，賴清德下午將赴台南掃街，替立委候選人王定宇、林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、郭國文車掃，晚間返回北部，出席宜蘭縣、基隆市萬人造勢活動。
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