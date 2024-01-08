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金球獎紅毯／瑪格羅比化身粉紅芭比　泰勒絲綠色亮片裝性感又優雅

▲瑪格羅比在金球獎上，化身成真人芭比。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑪格羅比在金球獎上，化身成真人芭比。（圖／美聯社／達志影像）

記者薛羽彤／綜合報導

第81屆金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）於台灣時間今（8）日登場，由喜劇演員喬柯伊（Jo Koy）主持，紅毯上眾星雲集，其中最亮眼的，就是以致敬1977年「超級明星」版本芭比的演員瑪格羅比，這次她搖身一變真的成為了真人版芭比；還有入圍票房大獎的歌手泰勒絲、影后珍妮佛勞倫斯等人，都是紅毯焦點。

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▲珍妮佛羅培茲以花朵造型禮服，現身金球獎紅毯。（圖／美聯社／達志影像）
▲珍妮佛羅培茲以花朵造型禮服，現身金球獎紅毯。（圖／美聯社／達志影像）
▲珍妮佛勞倫斯現身金球獎紅毯。（圖／美聯社／達志影像）
▲珍妮佛勞倫斯現身金球獎紅毯。（圖／美聯社／達志影像）
紅毯上星光雲集，巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）選擇一套粉色立體花朵晚裝，美背全都露，以精細工藝展現迷人風采。而泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會紀錄片提名了今年新增的「電影票房成就獎」，她以 Gucci訂製綠色亮片禮服現身紅毯，整體看上去超級火辣但又不過度暴露，尺度拿捏得宜，優雅登場備受矚目。

▲泰勒絲駕馭一身亮綠色禮服，性感不失優雅。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰勒絲駕馭一身亮綠色禮服，性感不失優雅。（圖／美聯社／達志影像）
▲艾瑪史東身穿性感禮服現身金球獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲艾瑪史東身穿性感禮服現身金球獎。（圖／美聯社／達志影像）
此外，還有影后珍妮佛勞倫斯、艾瑪史東、歐普拉，以及《芭比》主題曲《Dance the Night》演唱者杜娃黎波等人。全場最受矚目的，莫過於《芭比》的女主角瑪格羅比，她化身 1977 年最華麗的 Superstar Barbie 登場，氣勢非凡。

▲瑪格羅比成為了真人版芭比。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑪格羅比成為了真人版芭比。（圖／美聯社／達志影像）
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