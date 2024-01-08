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12星座一周運勢／巨蟹座「一團亂」小心衝突　水瓶座慎防第三者

▲12星座本周運勢出爐，巨蟹座迎來「一團亂」，小心衝突發生；水瓶座慎防第三者出現。（示意圖／取自Pixabay）
▲12星座本周運勢出爐，巨蟹座迎來「一團亂」，小心衝突發生；水瓶座慎防第三者出現。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃韻文／綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（1月7日至1月13日）。

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🟡牡羊座
本週運勢重點，日常，工作。
這週運勢穩定，沒有太多其他的雜事。工作上清閒許多；感情上還沒有突破性發展。

🟡金牛座
本週運勢重點，工作，日常，感情。
這週容易沒有耐心，不得不放棄一些事情。工作上小心對方狀況不佳；感情上對方沒有下一步，另一部分的桃花還在猶豫。

🟡雙子座
本週運勢重點，工作、日常、感情。
這週給人家的感覺壓力較大，小心容易破局。工作上對方還在觀望中；感情上暫無桃花，注意自己的形象。

🟡巨蟹座
本週運勢重點，感情。
這週有一團混亂的狀況出現，有可能累積很久了。工作上小心對方已經不爽了；感情上小心吵架、衝突。

🟡獅子座
本週運勢重點，工作、感情、日常。
這週有突然的合作、戀情，小心接招，因為你有可能排斥人家。工作上有意外的機會；感情上有突然的桃花。

🟡處女座
本週運勢重點，感情、日常。
這週容易因為別人的關係連累到自己，但是是可以處理的。工作上小心對方收得太快；感情上對方緊要關頭不會給答案。

🟡天秤座
本週運勢重點，感情、工作。
這週能見度提高，但是僅此而已。工作上有人欣賞、看重你；感情上有默默注意你的對象，但對方不會表態。

🟡天蠍座
本週運勢重點，感情。
這週感情方面容易分手、破局，你是會放棄戀情的那一個。工作上你是炙手可熱的對象；感情上對方對你的第一印象很好。

🟡射手座
本週運勢重點，感情、日常。
這週感情方面容易被追求，小心自己冷感。工作上會成為對方的名單人物；感情上小心太被動。

🟡摩羯座
本週運勢重點，工作、感情、日常。
這週雖然有貴人但仍不穩定，小心給別人的感覺不好。工作上有貴人，小心狀況不穩；感情上有人追，但是你還在抉擇。

🟡水瓶座
本週運勢重點，日常、感情、工作。
這週小心不歡而散，心情不佳。工作上容易離職、拆夥；感情上有突然出現的第三者。

🟡雙魚座
本週運勢重點，工作、感情。
這週會意外的不順利，或中斷。工作上小不順，容易卡住；感情上對方其實很努力了。

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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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