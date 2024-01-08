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與麥當勞建教合作！外籍學生留台任襄理　宣導移民法新權益

▲莊敬高職就學外籍生們品嚐家鄉美食。（圖／移民署提供）
▲莊敬高職就學外籍生們品嚐家鄉美食。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

為撫慰來台就學外籍生的思鄉心情及宣導相關規定，移民署台北市服務站與「台灣麥當勞」日前與來自緬甸的移民官張麗英等人至莊敬高職，宣講移民法修正後居留在台等重要資訊，並帶來新住民美食化解外籍生思鄉之情，讓外籍生們備感溫馨。

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移民署特別向學子說明「外國與外僑學生居留證線上申辦系統」操作方式及畢業後留台等相關規定，配合移民法修正施行，自113年1月1日起，居留證效期屆滿前3個月即可向移民署各服務站提出延期申請；同時也放寬來台就學之外國人畢業後，得申請延期居留1年，有必要者，得再申請延期居留1次，總延長居留期間最長為2年。另外也向外籍生呼籲，這次移民法修法對於逾期者加重罰則，自113年3月1日起提高罰鍰，按逾期天數計算加罰原先罰緩的5倍，為新台幣1萬元至5萬元，提醒小心別逾期了！此外也叮嚀外籍生們在學期間勿酒駕、吸毒及淪為詐騙車手。

▲移民官歐孟璇向莊敬高職就學外籍生說明在台居留事項。（圖／移民署提供）
▲移民官歐孟璇向莊敬高職就學外籍生說明在台居留事項。（圖／移民署提供）
移民署也準備了有獎徵答，邀請學生們共同腦力激盪，讓學生能有效了解自身在台居留權益，並且留下深刻印象。來自緬甸的張麗英，現在是移民署台北市服務站的移民官，這次活動她帶來了緬甸傳統國民美食豆豆炒飯、摩摩喳喳、越南春捲及印尼特色風味炸雞等美食，讓在場外籍生相當感動。

麥當勞與莊敬高職推動產學攜手合作已7年，一同提供外籍生建教合作機會，此次活動特別安排莊敬高職畢業後留台升讀科技大學，現已晉升為餐廳襄理的學長，回校與學弟妹分享職涯發展，讓學弟妹能提早為職涯發展做準備。每年麥當勞爲外籍生舉辦寒冬送暖「暖心活動」，今年更結合了移民署進行外籍生後續就學及就業留台等法令規定說明，幫外籍生準備家鄉的美食料理，也溫暖外籍生的心、溫暖外籍生的胃。

台北市服務站主任蘇慧雯指出，政府延攬及僱用外國專業人才，只要具備主管機關認定之特殊專長，並在我國從事專業工作，便能直接留台就業，不必再擔心畢業即失業。歡迎外籍生們留台打拚，一起實踐「Taiwan Dream（台灣夢）」。

▲移民署攜手麥當勞關懷莊敬高職就學外籍生及學生。(前排左一為緬甸外籍生李榮祖現為麥當勞襄理，前排左四起依序為莊敬高職校長林淑貴、莊敬高職董事黎俊雄、麥當勞資深協理郭正馨、移民署台北市服務站主任蘇慧雯。)（圖／移民署提供）
▲移民署攜手麥當勞關懷莊敬高職就學外籍生及學生。(前排左一為緬甸外籍生李榮祖現為麥當勞襄理，前排左四起依序為莊敬高職校長林淑貴、莊敬高職董事黎俊雄、麥當勞資深協理郭正馨、移民署台北市服務站主任蘇慧雯。)（圖／移民署提供）

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