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《英雄聯盟》2024賽季登場！新英雄、造型、反作弊程式更新一次看

▲LOL《英雄聯盟》進入2024賽季，包括積分對戰新機制、新英雄、新造型、影集《奧術》第二季、英雄專精新機制、新遊戲模式以及反作弊程式等將陸續登場。（圖／官方提供）
▲LOL《英雄聯盟》進入2024賽季，包括積分對戰新機制、新英雄、新造型、影集《奧術》第二季、英雄專精新機制、新遊戲模式以及反作弊程式等將陸續登場。（圖／官方提供）

記者張志浩／綜合報導

《英雄聯盟》進入2024賽季，除了各大賽區電競賽事準備開打外，官方近日也釋出有關新的一年預計進行的各項更動，包括積分對戰新機制、新英雄、新造型、影集《奧術》第二季、英雄專精新機制、新遊戲模式以及反作弊程式等，《NOWnews今日新聞》也特別將官方長達23分鐘整理成懶人包，與玩家共同迎接《英雄聯盟》新的一年。

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🟡英雄重置、新英雄資訊

Riot 表示，一直說要重置的英雄「史加納」目前已經進入最後潤飾階段，除了技能上的更動，史加納的背景故事也會一併釋出，預計在2024上半年，新的史加納就會登場。此外，過去曾在《奧術》中登場過的英雄預計將在第二賽季結束後登場，而「龍女」希瓦娜在2024年也會進行更新作業，主要是微調技能和玩法，整體異動類似當年的烏迪爾，但2025年才會正式完成異動。

新英雄部分，全新 AD 英雄「史矛德」將會在 14.3 版本進入召喚峽谷，相較於前幾次推出的亞菲利歐、煞蜜拉、婕莉等 AD，官方將史矛德定義為「操作簡單直覺」的射手英雄。另外，製作團隊正在打造全新的中程法師，相關消息將陸續公開；而《奧術》中野出現過的諾克薩斯角色「安比薩．梅德拉達」也會成為召喚峽谷新英雄，成為《英雄聯盟》2024首個《奧術》相關內容，後續還會推出系列造型等。

▲《英雄聯盟》2024賽季，史加納重置將在上半年完成，新的 AD 英雄史矛德也會在14.3 版本進入召喚峽谷。（圖／《英雄聯盟》官方YT）
▲《英雄聯盟》2024賽季，史加納重置將在上半年完成，新的 AD 英雄史矛德也會在14.3 版本進入召喚峽谷。（圖／《英雄聯盟》官方YT）
🟡積分對戰

Riot 去年新增《英雄聯盟》「翡翠牌位」，但推出後卻導致遊戲玩家牌位落差過大的情況，例如銀牌場會出現白金玩家，雖然 Riot 並未詳細說明更動細節，但即刻起已設立新的積分系統配對方式，並嚴格評估玩家實力，預估新的系統除了能解決牌位落差過大的問題外，也能解決「整體勝率較高、但扣分比較多」的機制，以及「區隔本尊和分身帳號」等功能。

🟡英雄專精

為了鼓勵玩家專練特定英雄的熱情，Riot 在2024年將把《英雄聯盟》英雄專精升級上限取消，除了專精7至專精10將解鎖新的專屬造型外，11級後還會「進化編號」，讓玩家可以秀出英雄專精總級數，官方強調，新系統會納入目前累積的英雄專精分數，不必從頭累積，該系統在上半年會陸續提供更多資訊。

▲《英雄聯盟》英雄專精升級上限將取消，除了專精7至專精10將解鎖新的專屬造型外，11級後玩家也可以秀出英雄專精總級數。（圖／《英雄聯盟》官方YT）
▲《英雄聯盟》英雄專精升級上限將取消，除了專精7至專精10將解鎖新的專屬造型外，11級後玩家也可以秀出英雄專精總級數。（圖／《英雄聯盟》官方YT）
🟡遊戲模式

Riot 說明，玩家喜愛的雙人競技場，下一代將會開放到8支隊伍同場比拚，阿福快打、無限死鬥今年上半年將陸續登場，其它模式的回歸也正在排程；Riot 強調，製作團隊正開發與《英雄聯盟》核心玩法不同的休閒模式，不過得先賣個關子，只知道該模式玩起來會有別於召喚峽谷、競技場等，體感更輕鬆、歡樂。

🟡反作弊程式

作弊機器人、惡意分身帳號、腳本近幾季在《英雄聯盟》已成玩家夢魘，Riot 強調，在2024年2月下旬至3月，將引入和《特戰英豪》同款的反作弊程式「Vanguard」 ，期盼達到封鎖違規玩家、終止對戰，並將積分還給玩家的成效。

▲《英雄聯盟》將導入反作弊程式「Vanguard」，藉此封鎖違規玩家、終止對戰。（圖／《英雄聯盟》官方YT）
▲《英雄聯盟》將導入反作弊程式「Vanguard」，藉此封鎖違規玩家、終止對戰。（圖／《英雄聯盟》官方YT）
🟡英雄造型

2024上半年，《英雄聯盟》確定會推出銳空、伊澤瑞爾、鏡爪、伊芙琳及凱爾的尊爵不凡造型，老牌英雄李星在5月初，則會上線更動過後的美術與永續性設計，提摩的美術與永續性更新則還在進行中；此外，製作團隊公布「聖鱗天尊」和「原始潛伏」全新系列造型，妖精宮殿、菁英計畫及血月系列今年也會有新造型推出，英雄部分，許久未有消息的「拉姆斯」與「歐拉夫」今年也將有新造型釋出。

🟡電競賽事

S13 的 Faker 奪下生涯第4座世界冠軍，2024年 Riot 針對《英雄聯盟》國際賽事也有新規章，世界賽中，LCK、LPL、LEC、LCS各保有3個名額，最重要的是 MSI 季中邀請賽的冠軍，將直接獲得世界大賽參賽權，且視為該賽區的額外名額，表現次佳的賽區，也可以多獲得一個世界賽參賽名額。MSI 季中邀請賽將在中國成都舉辦，世界賽則回歸歐洲各場地，決賽在英國倫敦。

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