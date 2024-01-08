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韓韶禧沒死！《京城怪物》第2季直接給答案　穿越到2024找朴敘俊

▲《京城怪物》確定有第2季，朴敘俊、韓韶禧現代再相會。（圖／Netflix）
▲《京城怪物》確定有第2季，朴敘俊、韓韶禧現代再相會。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《京城怪物》第1季結局引起討論，但最大亮點莫過於彩蛋「現代版朴敘俊」究竟是誰？今（8）日Netflix也公布會有第二季，故事背景穿越時空來到現代，朴敘俊、韓韶禧將繼續帶領觀眾窺探1945年的京城，再隨著命運穿越到「2024年的首爾」。

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▲朴敘俊、韓韶禧（左）主演的《京城怪物》將有第2季，故事以現代為主。（圖／Netflix）
▲朴敘俊、韓韶禧（左）主演的《京城怪物》將有第2季，故事以現代為主。（圖／Netflix）
《京城怪物》第2季劇照公開，故事接續第1季的片尾彩蛋，時空來到2024年的首爾，臉上有著傷疤且貌似張泰尚（朴敘俊 飾）的神祕男子，與尹采玉（韓韶禧飾）傷痕累累跌坐在地，透露第2季的發展。

第2季故事將從混亂的1945年春天延伸至2024年繁忙的首爾街頭，張泰尚與尹采玉兩人的命運將更加複雜，導演鄭棟允對此表示：「第2季將呈現出與第1季完全不同的魅力，透過空間和時間的變化，展現出擴張的京城宇宙！」

《京城怪物》第2部後3集已上線，朴敘俊、韓韶禧確認彼此心意準備遠走到日本，韓韶禧卻被自己的媽媽誤殺，原以為兩人天人永隔，沒想到結局出現驚人反轉，「京城怪物」發揮母愛疑似讓韓韶禧復活；官方又釋出韓韶禧的「現代版劇照」，種種證實韓韶禧極高的復活機率，令觀眾期待。

▲《京城怪物》第1季彩蛋公開一位名為「浩載」的傷疤男子。（圖／Netflix）
▲《京城怪物》第1季彩蛋公開一位名為「浩載」的傷疤男子，撞臉由朴敘俊飾演的張泰尚。（圖／Netflix）
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