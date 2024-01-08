固守韓粉化解柯招式　趙少康：私下講什麼不重要、有種就公開講

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙少康則說，立委的部份中央已經講得很清楚，「若是選總統時，柯文哲的支持者願意支持侯康配，我們也歡迎」。他並批評不斷有假消息和假民調操作棄侯保柯，「我們要數位部、要NCC幹嘛？中選會要趕快制止，政府要拿出魄力來」，否則這場選舉變成守法的吃虧、不守法的人肆無忌憚。
趙少康說，柯文哲一直在講和前高雄市長韓國瑜私下有什麼對話，「嘴長在他臉上，愛講是他的事情」，但私下講真的不重要、公開才重要。他舉例說，蔣介石日記裡也是私下罵一堆人，連胡適都罵，但公開場合還是對他很客氣、讓胡適當中研院長。他強調私下和誰好不好不重要，有種就公開講，「我也可以講，韓國瑜私下講了柯文哲一些事情啊！這要怎麼查證？」
趙少康再補充，每個人講話有階段性和時空背景的不同，不能把以前的話拿來現在用，國民黨從來沒有像現在這麼團結，韓粉已經歸隊全力支持侯康配。盧秀燕也說，韓國瑜是重信譽的人，他一再呼籲大家集中選票支持侯康配，也對所有韓粉公開發出召集令。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。