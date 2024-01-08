高雄侯康大造勢！現場湧12萬人　韓國瑜霸氣喊「把選票爆炸出去」

固守韓粉化解柯招式　趙少康：私下講什麼不重要、有種就公開講

▲趙少康舉蔣介石重用胡適卻在日記大罵為例，強調私下和誰好不重要。（圖／黃健豪競總提供，2024.01.08）
▲趙少康舉蔣介石重用胡適卻在日記大罵為例，強調私下和誰好不重要。（圖／黃健豪競總提供，2024.01.08）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨總統候選人柯文哲劍指國民黨頻頻出招，先是指韓國瑜公開操作棄保，卻和他私下與自己說的不同，接著又主動錄影推薦藍小雞。國民黨副總統候選人趙少康今在台中回應，歡迎任何人推薦該黨立委候選人。對於「私下說」，他舉蔣介石重用胡適卻在日記中大罵為例，強調私下和誰好不重要，有種就公開講，「我也可以講韓國瑜私下講了柯P一些事情、大家要怎麼查證？」

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趙少康和台中市長盧秀燕今（8）日陪立委候選人黃健豪車隊掃街，中午在黃健豪總部交接時受訪，對於柯文哲錄影推薦藍營小雞、操作棄侯保柯，盧秀燕表示，只要能讓藍營小雞當選，任何人支持都多多益善，但總統絕對是唯一支持侯康配。

趙少康則說，立委的部份中央已經講得很清楚，「若是選總統時，柯文哲的支持者願意支持侯康配，我們也歡迎」。他並批評不斷有假消息和假民調操作棄侯保柯，「我們要數位部、要NCC幹嘛？中選會要趕快制止，政府要拿出魄力來」，否則這場選舉變成守法的吃虧、不守法的人肆無忌憚。

趙少康說，柯文哲一直在講和前高雄市長韓國瑜私下有什麼對話，「嘴長在他臉上，愛講是他的事情」，但私下講真的不重要、公開才重要。他舉例說，蔣介石日記裡也是私下罵一堆人，連胡適都罵，但公開場合還是對他很客氣、讓胡適當中研院長。他強調私下和誰好不好不重要，有種就公開講，「我也可以講，韓國瑜私下講了柯文哲一些事情啊！這要怎麼查證？」

趙少康再補充，每個人講話有階段性和時空背景的不同，不能把以前的話拿來現在用，國民黨從來沒有像現在這麼團結，韓粉已經歸隊全力支持侯康配。盧秀燕也說，韓國瑜是重信譽的人，他一再呼籲大家集中選票支持侯康配，也對所有韓粉公開發出召集令。

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