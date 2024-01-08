「鴨鴨相見歡」萌翻天　1/27高雄冬日遊樂園開幕

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青年局表示，「鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲於1月27日、28日連續兩天舉行，呼應黃色小鴨10週年重磅回歸，以「黃色系」、「小鴨」元素為Dress Code穿搭主題，即日起只要完成線上報名，於活動當日繳交報名費用200元並成功報到者，可憑報到號碼牌領取總價值破千元的黃色小鴨精美週邊商品1份，包括限定版的小鴨包屁衣、酒精噴瓶、超實用小鴨購物袋、健康御守等，還有許多好康優惠，歡迎爸爸媽媽們將家中寶貝打扮成小鴨萌樣到高流玩遊戲、看小鴨、拿獎品，留下珍貴歡樂的童年回憶。
青年局指出，高流珊瑚礁群活動現場不僅可以近距離觀賞巨型黃色小鴨，活動更是精彩好玩，場館共劃分為四大區塊，除了緊張刺激的寶寶運動競賽區外，還有充滿童趣的小鴨寶寶主題背版拍照區，拍照打卡分享者即可獲得精美小禮物；表演舞台區每日將安排多元動態活動，加上豐富精彩的親子互動遊戲休息區與母嬰友善空間。此外，活動場館以及鯨魚堤岸、海風廣場將有青年局輔導的攤車品牌在黃色市集與大家見面，期待讓蒞臨的每一位大小朋友都能感受充滿歡笑快樂的氛圍。
競賽將依寶寶年齡分為兩組，分別是8個月至1歲3個月的「小寶寶爬行組」與1歲4個月至2歲的「大寶寶搬運組」；小寶寶非爬行前進者（例如走路、跑步）視為棄權；若1歲3個月以內的寶寶已會行走，可參加大寶寶搬運組。每位參賽寶寶除能獲得豪華「鴨寶元氣禮」外，每組抵達終點花費時間最短的寶寶獲獎金1000元，同組其他寶寶完賽就能獲得200元禮券。