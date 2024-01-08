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「鴨鴨相見歡」萌翻天　1/27高雄冬日遊樂園開幕

▲「鴨寶爬爬GO」將於1月27日與黃色小鴨進港一同為2024冬日遊樂園揭開序幕。（圖／高市府青年局提供）
▲「鴨寶爬爬GO」將於1月27日與黃色小鴨進港一同為2024冬日遊樂園揭開序幕。（圖／高市府青年局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄燈會今（113）年主題為「冬日遊樂園」，1月27日將由經典角色「黃色小鴨」10週年回歸進港揭開序幕，同日高市府青年局特別號召全臺爸媽帶家中8個月至2歲內寶貝扮成萌萌鴨寶，到高雄流行音樂中心珊瑚礁群參加「GO GO! BABY DUCK! 鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲，屆時高雄將被可愛的「鴨鴨相見歡」萌翻天！凡報名且報到成功者，即可領取價值破千元的「鴨寶元氣禮」，各位爸媽趕緊手刀幫萌寶報名吧。

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▲「GO GO! BABY DUCK! 鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲1月27、28日於高流珊瑚礁群室內空間舉行。（圖／高市府青年局提供）
▲「GO GO! BABY DUCK! 鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲1月27、28日於高流珊瑚礁群室內空間舉行。（圖／高市府青年局提供）
青年局局長張以理表示，為鼓勵青年創業及維持產業多元性，青年局特別透過辦理大型親子活動串聯整合親子產業鏈相關之青創店家及攤車品牌，高市府也推出小鴨主題限定商品，讓青年父母們可以與孩子們一同體驗創意產品與親子活動，共同創造溫馨快樂的家庭時光，同時也強化了親子產業鏈的多元性。 

青年局表示，「鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲於1月27日、28日連續兩天舉行，呼應黃色小鴨10週年重磅回歸，以「黃色系」、「小鴨」元素為Dress Code穿搭主題，即日起只要完成線上報名，於活動當日繳交報名費用200元並成功報到者，可憑報到號碼牌領取總價值破千元的黃色小鴨精美週邊商品1份，包括限定版的小鴨包屁衣、酒精噴瓶、超實用小鴨購物袋、健康御守等，還有許多好康優惠，歡迎爸爸媽媽們將家中寶貝打扮成小鴨萌樣到高流玩遊戲、看小鴨、拿獎品，留下珍貴歡樂的童年回憶。

▲「鴨寶爬爬GO」將於1月27日與黃色小鴨進港一同為2024冬日遊樂園揭開序幕。（圖／高市府青年局提供）
▲「GO GO! BABY DUCK! 鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲邀請父母幫家中年齡符合8個月至2歲內的寶寶一同參與。（圖／高市府青年局提供）
青年局指出，高流珊瑚礁群活動現場不僅可以近距離觀賞巨型黃色小鴨，活動更是精彩好玩，場館共劃分為四大區塊，除了緊張刺激的寶寶運動競賽區外，還有充滿童趣的小鴨寶寶主題背版拍照區，拍照打卡分享者即可獲得精美小禮物；表演舞台區每日將安排多元動態活動，加上豐富精彩的親子互動遊戲休息區與母嬰友善空間。此外，活動場館以及鯨魚堤岸、海風廣場將有青年局輔導的攤車品牌在黃色市集與大家見面，期待讓蒞臨的每一位大小朋友都能感受充滿歡笑快樂的氛圍。 

競賽將依寶寶年齡分為兩組，分別是8個月至1歲3個月的「小寶寶爬行組」與1歲4個月至2歲的「大寶寶搬運組」；小寶寶非爬行前進者（例如走路、跑步）視為棄權；若1歲3個月以內的寶寶已會行走，可參加大寶寶搬運組。每位參賽寶寶除能獲得豪華「鴨寶元氣禮」外，每組抵達終點花費時間最短的寶寶獲獎金1000元，同組其他寶寶完賽就能獲得200元禮券。

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