開車秀「禮義廉恥」繞教育部！北一女師：108課綱將政治伸進教育

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中華語文教育促進協會秘書長段心儀譴責國際媒體「經濟學人」將教團的活動描繪成對岸介選案例，惡意曲解區桂芝專訪中的原意，將之與大陸介選連結，因此今天號召大眾開車、走路繞行教育部，聲援區老師，也呼籲教育部修改108課綱。
場外有近10台汽車、重機，懸掛或張貼「禮義廉恥」、「廢課綱救孩子」等布條，繞行教育部並按喇叭。
段心儀提出6點修改課綱訴求，將現行國高中的國文選文，白話與文言文比例，至少恢復到各占50%；高中歷史課綱廢除主題式教學，重新回復脈絡化時序教育，並將東亞史改回中國史課綱；數理化等必修課程時數增加，挽救科學能力的淺碟化；高中英語字彙能力必須維持7000字；取消學習歷程檔案上傳規定；檢討語言教育政策，必須以學生為本位。
區桂芝指出，對於「經濟學人」的報導，感到非常憤怒，竟將她的想法上綱到與大陸國家主席習近平「心有靈犀」，企圖介入台灣選舉的報導，非常無恥。
另外，她提到，中華語文教育促進協會成立18年來，沒有獲得任何回饋，自己在4、5年前也發聲過，卻沒有產生任何影響，去年起發言備受關注，主要是民怨太過深厚，自己說出民眾心聲、家長希望的未來，若選後108課綱還不能修改，抗議活動會繼續下去。
區桂芝表示，這段時間倡議以來，完全沒有聽到政府想要面對課綱問題，撇開意識形態不談，其他學科也很有問題，學生全面能力退化，包括自然領域必修16學分降為8學分，學生數理能力弱化；中國史改為東亞史，就是要弱化學生對於自己民族來源的認知跟感情，執政者害怕學生有民族情懷，對其意識形態不利，將政治黑手伸進教育，不但毀壞教育，也毀滅學生認識根源的能力，實在「罪不可赦」。
面對外界爭議，區桂芝說，她將壓力都化為動力，因為支持的聲音比反對大，並認為「反對我，就是意識形態先行」，呼籲大家正視文化、教育等國家長遠發展根基問題。