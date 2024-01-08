高雄侯康大造勢！現場湧12萬人　韓國瑜霸氣喊「把選票爆炸出去」

晚會批蔣萬安、視為假想敵？陳其邁：非針對個人

▲高雄市長陳其邁今（8）日被問到昨日晚會屢次提到台北市長蔣萬安，是不是把他當成假想敵？陳其邁說，他是就事論事，不是針對個人。（圖／賴辦提供）
▲高雄市長陳其邁今（8）日被問到昨日晚會屢次提到台北市長蔣萬安，是不是把他當成假想敵？陳其邁說，他是就事論事，不是針對個人。（圖／賴辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市長陳其邁昨（7）日參加民進黨在高雄的大造勢時批評，台北市長蔣萬安過去曾說「輕軌未來會不會成為蚊子車廂？」抹黑高雄的環狀輕軌，這是甚麼樣的心態！今被問到屢次提到蔣萬安，是不是當成假想敵？陳其邁說，他是就事論事，不是針對個人，是不希望有為反對而反對的政黨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁昨日指出，2017年擔任國民黨團副書記長的蔣萬安，說前瞻是「為了選舉綁樁花大錢」，說「輕軌未來會不會成為蚊子車廂？」抹黑高雄的環狀輕軌，這是甚麼樣的心態，讓蔣萬安認為中南部蓋捷運會變蚊子建設？難道政府的責任，不是應該不分東西南北，把全國人民照顧到好？難道不是嗎？

陳其邁表示，他是就事論事，也不是特別針對個人，確實是有蔣萬安市長他擔任國民黨黨團幹部的意見，在國民黨是所謂的對南部、中部的偏見，這個是他們主流的意見，他們為什麼要丟麵粉、丟水球來反對高雄的建設，這些建設假如來高雄看幫助都非常大，例如伏流水、再生水，就協助度過百年大旱，這個就是具體影響高雄發展最重要的狀況，更不用提到南部的軌道建設，他們其實對高雄、對中部南部是充滿了偏見，其實這些預算建設，對高雄來講都非常重要，對南部來講也非常重要。

陳其邁認為，區域的均衡發展，過去長期重北輕南是大家都很清楚的事情，輪到南部發展、中部發展，整個國家呈現均衡發展戰略的時候，國民黨卻又在反對，大家不希望有為反對而反對的政黨，或者在整個發展路線，是站在台北的角度在看國家的發展，這對高雄不利，他必須很誠實、負責任地來把過去，跟現在整個高雄發展脈絡跟未來願景跟市民說清楚，他是就事論事，不是針對個人。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

喊出一定要選對人、走對的路！林智堅：「票投2、5、6」守護台灣

不滿邱顯智拍片批黃國昌　前高市議員林于凱退出時代力量

市長太太來了！吳虹首度輔選喊：肯定陳其邁、票投黃捷

全力催票守鳳山！邁團隊3首長首陪許智傑站路口

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選