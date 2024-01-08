晚會批蔣萬安、視為假想敵？陳其邁：非針對個人

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陳其邁表示，他是就事論事，也不是特別針對個人，確實是有蔣萬安市長他擔任國民黨黨團幹部的意見，在國民黨是所謂的對南部、中部的偏見，這個是他們主流的意見，他們為什麼要丟麵粉、丟水球來反對高雄的建設，這些建設假如來高雄看幫助都非常大，例如伏流水、再生水，就協助度過百年大旱，這個就是具體影響高雄發展最重要的狀況，更不用提到南部的軌道建設，他們其實對高雄、對中部南部是充滿了偏見，其實這些預算建設，對高雄來講都非常重要，對南部來講也非常重要。
陳其邁認為，區域的均衡發展，過去長期重北輕南是大家都很清楚的事情，輪到南部發展、中部發展，整個國家呈現均衡發展戰略的時候，國民黨卻又在反對，大家不希望有為反對而反對的政黨，或者在整個發展路線，是站在台北的角度在看國家的發展，這對高雄不利，他必須很誠實、負責任地來把過去，跟現在整個高雄發展脈絡跟未來願景跟市民說清楚，他是就事論事，不是針對個人。
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