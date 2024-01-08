家養「仙白巨獸」肉掌比人手大！真身曝光 3萬人看呆：簡直雪怪
哪裡來的仙白巨獸？中國一名女飼主近日在社群平台曬出自家毛孩，只見她和寵物狗狗的體型竟差異驚人，狗狗光是肉掌就比主人的手掌還大，體型更是巨大不已。原來該隻狗狗是擁有血統證明的阿拉斯加雪橇犬，一系列龐大身軀的照片仍讓3.3萬名網友看呆直呼「這毛毛手掌感覺都像是要變成雪怪了！」
記者賴禹妡／綜合報導
飼主「三順和順意的朋友圈」日前在小紅書發出一系列自家愛犬的照片，她表示家裡養了兩隻擁有血統證明的阿拉斯加雪橇犬，分別為「三順」及「順意」姊弟倆，而兩隻毛孩的體型相當驚人，不但肉掌比主人的手還大，跟主人的腳掌相比也巨大不少。
三順跟主人一起坐下來的時候，更是明顯比主人高出一顆狗頭，龐大的身軀連成年男性都難以用雙手抱住，威風凜凜的模樣如同一隻巨大的野狼，也和平時貪玩的個性意外形成反差萌。
照片曝光後，眾人紛紛驚呆留言，「到底是狗太大隻還是飼主太小隻」、「阿拉斯加雪橇犬有這麼大？這毛毛手掌感覺都像是要變成雪怪了」。也有不少人認為，應該是因為飼主本身體型嬌小，再加上拍攝角度，才會讓毛孩看起來像巨獸一般。
事實上，美國犬業俱樂部（AKC）對阿拉斯加雪橇犬的品種標準描述為「雌性身高為58cm，體重為34公斤；雄性身高為64cm，體重為39公斤」。但目前在寵物市場上的阿拉斯加雪橇犬有越來越大型化的趨勢，超過41公斤、甚至是50公斤的大體型狗也非常多，也有部分阿拉斯加雪橇犬的體重超過45公斤。
阿拉斯加雪橇犬最明顯的特徵就是巨大無比的體型，為了在拉雪橇上展現超人能力，阿拉斯加雪橇犬體質結實、骨骼和腳掌很大，且臉型圓潤可愛、四肢健碩粗壯。同時阿拉斯加雪橇犬作為熱門的寵物犬種，成熟後個性就會變得非常得安靜老實，擁有高雅又憨厚的氣質，喜歡和主人親密互動。