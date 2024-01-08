選前SRF電廠爭議互槓！黃世杰批對手自願當廠商代言人

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黃世杰表示，不管是吳進昌所指稱，有廠商要給他一年五千萬當封口費，他卻不向檢調單位檢舉，或是不斷說國賠，來替市政府的不作為開脫，都是在打假球。事實上，直到今天為止，沒有任何廠商提出國賠的訴求，涂權吉卻自願成為廠商代言人，不停喊話要國賠。但他完全不理解相關法規跟要件，並不具備判斷此事的專業知能，卻積極替廠商找理由，究竟是何居心？再次坐實了涂權吉、吳進昌、張善政，就是護航SRF電廠進駐觀音的三大護法。
黃世杰指出，關於涂權吉對他提出《電業法》修正草案的指控，突顯出他完全不懂法律，還誤讀後傳達給民眾，未來要是進入立法院，一定會鬧笑話。黃世杰說明，去年會提出修正草案，是因為在書面質詢後，研究議題的過程中，發現法制缺陷。火力發電廠是鄰避設施，納入電協金體系，同為火力發電的一種，SRF電廠沒有不納入的道理。但這與SRF電廠是否進駐桃科，根本沒有直接關聯。
黃世杰遺憾表示，在涂權吉7日發布的新聞稿中，竟將他的書面質詢內容移花接木。黃世杰書面質詢共有兩部分：首先點出再生能源制度問題，再針對觀音部分提出質疑，但兩段話卻被涂權吉等人掐頭去尾，並刻意連結在一起，做成扭曲的政治攻擊，誤導民眾認知，這種不光明磊落的手段，是民主毒瘤隱憂，長此以往將對台灣社會帶來巨大傷害，提醒大家明辨惡質選舉手段。
至於涂權吉發放黑函一事，黃世杰強調，分明是他自己製作、授意發放的文宣，卻把責任推給最基層工讀生，完全沒有擔當。黃世杰日前提告對象是黑函製造者，既然涂權吉自己跳出來承認，那他的控告對象當然是涂權吉。此外，涂權吉5日強辯，有印號次、姓名、臉書、網站網址，就是他的文宣。不過在6日發送的造謠黑函，已經緊急加上簽名。假如不懂法律而犯法，是沒有能力擔任立委。如果知法犯法，那更是可惡透頂。
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