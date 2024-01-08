陳沂聯手鳳梨開戰馮語婷！美女律師曝合照內幕：小心釣到大白鯊
演藝圈網紅大亂鬥！說話得理不饒人的陳沂槓上「新一代女戰神」馮語婷，在網路上爆料馮語婷是假名，真實身分是一對夫妻，網紅鳳梨也警告「跟高雄愛滋夫妻檔合作的，自己多保重」，引起網友瘋狂猜測。曾經與馮語婷合照的美女律師李怡貞，今（8）日發文透露馮語婷不公開身分的原因，並要陳沂不要拚命釣魚，「小心釣到大白鯊」。
記者江芷稜／綜合報導
李怡貞先前和馮語婷見面，親密相擁合照，她透露當時主動要求馮語婷把頭別過去，自己再用手巧妙遮住她臉部，刻意不曝光對方身分，就是怕合照引來波瀾，陳沂會來找麻煩，沒想到陳沂槓上馮語婷後，果然要求她出庭作證，李怡貞則以訴訟的「拒絕證言權」婉拒，嘲笑陳沂連這點都忘記，「念法律系是去捐柱子的」。
她表示馮語婷不想暴露身分，「是因為敢言，什麼都敢實錘，別忘了她一開始也是幫著陳沂來罵我的？連律師都敢罵了。」指陳沂猛打馮語婷是詐騙夫妻檔、詐騙網紅，是因為馮語婷講陳沂講得太實錘而已，警告陳沂不要樂極生悲，但她不會蹚渾水，不想陪她們玩，因為自己不需要流量。
李怡貞硬起來說，陳沂休想從她這邊套到任何資訊，強調自己只會用盡全力去保護該保護的人，因為律師才是她的本職。她笑稱對陳沂沒有恨意，反而因陳沂得到不少委任案件，「我愛陳沂、陳沂愛我」，並暗諷陳沂為了流量，曾想聯合馮語婷打鳳梨，現在又聯合鳳梨要打馮語婷，勸誡陳沂老是發文釣魚，「釣魚釣魚釣到什麼魚？小心是大白鯊」。
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