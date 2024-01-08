NBA／湖人中止近期4連敗低潮！ Anthony Davis：我只在乎球隊贏球
美國職籃今(8)日上演洛杉磯內戰，由洛杉磯湖人擔任主場身份迎戰同城球隊快艇，湖人一哥LeBron James全場19投10中，攻下全場最高25分、8籃板和7助攻，Anthony Davis也替球隊挹注22分、10籃板，聯手率隊106：103擊敗快艇，終結近期4連敗低潮。賽後湖人球星LeBron James、Anthony Davis也接受美國媒體訪問，表達球隊近期的近況，Anthony Davis也霸氣宣示：「我不關心我自己，我只關心贏球。」
記者陳品翔/綜合報導
這場比賽雙方一路鏖戰至末節，終場前一分多鐘仍戰成平手，不過湖人Taurean Prince投進關鍵三分彈，加上快艇Norman Powell追平三分球失手，湖人總算中止連敗。談到球隊目前替補陣容的表現，LeBron James表示D'Angelo Russell今天的復出對於球隊勝利也很關鍵。
「我們需要那些，我們替補席的穩定表現幫助我們贏球，並且打出更好的場上表現。所以我認為Jarred Vanderbilt和Christian Wood的表現極其關鍵，然後D'Angelo Russell今天的復出也很重要，他投進了一些關鍵球，特別是在下半場。」LeBron James表示。
Anthony Davis則是說到這場勝利對球隊而言相當重要。「顯然對我們來說，重新回到贏球的軌道上是很關鍵的。我們要從中學習、在此基礎上前進，繼續在勝利的道路上取得一些進展。」談到比賽最後階段防守Paul George，Anthony Davis則是表示自己想盡辦法，要讓他打得困難一些。
「Paul George他是聯盟的頂級球員，我的工作是保持在他面前，讓他打得困難一些，我可以很輕鬆地去防守聯盟當中的任何球員，我已經證明了我可以從一號位防守到五號位。我不關心我自己，我只在乎球隊能夠贏球。」Anthony Davis說。
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